"المليونير المتشرد" يظهر في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قصة الهندي الفقير راجيب روي صاحب الـ16 عاما، الذي يعيش في أحد أفقر الأحياء بالهند، ويملك مهارات كبيرة في كرة القدم، حيث عثر عليه رجال كشافة مانشستر يونايتد خلال بحثهم عن تشكيل فريق من 11 لاعبا من لاعبين صغار السن، لخوض اختبارات في مانشستر تحت أعين ديفيد مويس، المدير الفني لنادي مانشستر يوناتيد.

ورصد كشافة النادي الإنكليزي مهارات اللاعب في إحدى الدورات الصغيرة بأحياء الهند الفقيرة، حيث يعيش اللاعب في حالة اجتماعية مزرية على عكس بقية اللاعبين في المجموعة المنتقاة والذين يتمتعون بالرخاء.

التقرير أشار إلى أن اللاعب الهندي من الممكن أن يطبق قصة "سلام دوج مليونير" في حالة نجاحه في الاختبارات ويجني الملايين ليحول مصير عائلته إلى النعيم، خاصة أنه يمتلك مهارات كبيرة وإمكانيات مذهلة تجعل منه مرشحا بقوة للانضمام إلى يونايتد في الفترة المقبلة.

يذكر أن فيلم Slumdog Millionaire حصد عدة جوائز أوسكار، وهو يحكي قصة جمال مالك، الشاب الفقير غير المتعلم الذي نشأ في الأحياء العشوائية في الهند قبل أن يفوز بأحد برامج المسابقات ويمر بمواقف مثيرة مع مقدم البرنامج ويستعيد من شريط حياته أجوبة الأسئلة ليصبح في نهاية الأمر مليونيراً.