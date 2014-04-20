اختار ولا تحتار!

اليوم اترك لك عزيزي القارئ اختيار ما تراه أو تضيف ما تراه مناسبًا في كلِّ ما سيرد في زاويتي لهذا اليوم وأرجو أن الاختلاف في الرأي فيما لو حدث بيننا أن لا يفسد للود قضية!

** الأداء الضعيف لاتحاد كرة القدم في هذا الموسم يعني:

- أن الانتخابات التي تتَغلَّب فيها العاطفة والميول لا تقدم إداري محترف بقدر ما تقدم رجل علاقات عامة!

- أن الصوت في الانتخابات يحتاج لأن يذهب للأقوى في شخصيته والأكثر استقلالية في قراراته!

- أن اتحاد كرة القدم يحتاج إلى رئيس لا يقبل الدخول في مفاوضات طابعها المجاملة والميانة تجعل الاتحاد يبدو ضعيفًا في المواقف التي تتطلب الحزم والصرامة وتطبيق الأنظمة!

** على الهلاليين ألا يضعوا نتيجة مباراتهم القادمة مع سباهان بالمخباة لمجرد أن المباراة بالرياض لأنه..

- سبق وأن فشل الهلال في التأهل آسيويًا حتَّى وهو يلعب على أرضه وبحضور أكثر من 68 ألف مشجِّع هلالي!

- الفرق الإيرانية تخسر على أرضها أكثر من خارجها!

- الفرق الإيرانية تستفز الفريق المنافس بالدفاعات المكثفة والاحتفاظ بالكرة اطول مدة ممكنة ومن ثمَّ اقتناص مرتدة نادرة!

فوز الهلال يعني..

- التأهل واستمرار الأجهزة الفنيَّة والإدارية!

- ضربة قاضية للمتربصين بسامي الجابر الذين يترقبون نهايته كمدرِّب!

- إتاحة الفرصة للهلاليين لدعم فريقهم فنيًّا بما يؤهله لمواصلة مشوار المنافسة في الآسيوية!

** خسارة الهلال وعدم تأهله تعني..

- رحيل الإدارة والمدرِّب أو هكذا يفترض!

- رحيل الإدارة وبقاء سامي فالرجل بدأ يستفيد من أخطائه وعالج كثيرًا من أخطاء لاعبيه وإن كان لا يزال يتأخر في إجراء التبديل ولا يحسن التوقيت له في بعض المباريات ومع الأخذ في الاعتبار الأخطاء التحكيمية التي أضرت بمنافسات الموسم وبأمل توفر دعم وحضور إداري أكبر وأقوى وتغيير في اللاعبين الأجانب يمكن أن يعود سامي مع الهلال للبطولات التي غاب عنها هذا الموسم.

- التعاقد مع مدرِّب عالمي!

** الأفراح الغامرة يوم تتويج الفريق ببطولة الدوري تعكس..

- حجم المعاناة من الغياب الطويل عن البطولات!

- التعبير عن الفرحة بكافة أشكالها وبطريقة مبالغ فيها بهاجس (متى عاد تتكرر)!

- إقناع أبطال الدوري الدائمين الهلال والشباب والاتحاد بأن بطولة الدوري حتَّى وإن كانت محليَّة فهي تستحق كل هذه الأفراح والليالي الملاح ولا تهمكم العالميَّة الصعبة وقوية!

** إيقاف صحفي رياضي دون مناقشته في آرائه يعني..

- ضعف حجة إيقافه!

- تغييب الشفافية في زمنها!

- المطالبة بتعقب كل ما يكتب في الصحافة الرياضيَّة بغض النظر عن الكاتب وبغض النظر عمن يكون الطرف محل الانتقاد حتَّى لا تكون المسألة انتقائيَّة!

** القناة الرياضيَّة عندما يحضر النصر فإنَّها..

- تتحول إلى ما يشبه الصيدلية المناوبة الدوام فيها أربع وعشرين ساعة!

- تغيب عنها المهنية وتوجد ببث مباشر لحفل خاص وفي استراحة!

- المراسل فيها يتحول إلى مشجِّع!

** وأنت تتابع مشاهد تتويج الفريق بالبطولة السؤال الذي برز أمامك هو...

- هل هذا هو أول دوري يتم تنظيمه محليًّا؟!

- هل هذا الفريق هو أول فريق يحقِّق اللقب؟!

- هل التتويج اللافت ترجمة لحلم طال انتظاره؟!

** ماذا تقول لعضو الشرف الذي يترك ناديه ويسير خلف نادٍ آخر..

- أنت يالنخلة العوجاء ناديك يناديك؟!

- النادي الذي قدمك للوسط الرياضي أولى بدعمك واهتمامك!

- هذا النادي ربَّما يحقِّق لك الشهرة لكن ناديك يمنحك المحبة والشعبية!

** أحداث صفقة الجبرين تقول..

- انتبهوا للتنافس في الوسط الرياضي يسير من جرف لدحديرا!

- الصفقات الفنيَّة صارت لمجرد إثبات الوجود!

- ميسي لا يفوتكم!

** كارينيو لم يجدد بسبب أنه..

- وجد عرضًا أفضل!

- فكر بطريقة ما كل مرة تسلم الجرة!

- رأى أن الظروف قد لا تخدمه مثلما خدمته هذا الموسم!

** تويتر يكشف مستوى..

- الثقافة والوعي

- الأخلاق والتربية

- الاملاء في اللغة العربيَّة

** بعد أن يَتمَّ التعرف على الفرق الهابطة يبدأ الحديث عن زيادة الأندية وهذا يعني..

- وجود غير محترفين يعبثون بنظام دوري محترفين!

- أن المسألة فزعة!

- أن النظام قابل لكل شيء!

** لقطة ختام الدوري..

- تقرير الدفاع المدني الذي نقل مباراة التتويج من بريدة إلى الرياض!

- يد دلهوم!

- صافرة مرعي في لقاء الشباب والنصر!

** دوري هذا العام هو الأضعف..

- فنيًا!

- تحكيميًا!

- لندن