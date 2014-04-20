الأخضر يرفض كوريا تحسبا لـ"ربع النهائي"

رفضت إدارة المنتخب السعودي عرضاً من الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدوم حول لعب المنتخبين مباراة ودية الفترة المقبلة، وذلك بسبب احتمالية مواجهة محتملة بين الطرفين في دور ربع النهائي ضمن بطولة كأس أمم آسيا 2015 بأستراليا.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت "، فإن إدارة الأخضر اعتذرت من نظيرتها الكورية، مفضلةً أن تكون المواجهة الودية الأقوى التي ستخوضها قبل البطولة الآسيوية تكون أمام نيوزيلاندا التي ستحتضن معسكر المنتخب السعودي أواخر العام الجاري استعداداً للبطولة.

وعلى صعيد متصل، أكدت ذات المصادر تقدم المفاوضات بين المنتخب السعودي ومنتخب الأورغواي حول لعب الفريقان مباراة ودية قبل بطولة الخليج التي ستكون في العاصمة السعودية الرياض، في الوقت الذي لم يتم تحديد مكان إقامة المباراة بشكل نهائي، لكن احتمالية لعب الأخضر المباراة خارج قواعده وفي أحد الدول الخليجية باتت مطروحة.

وستبدأ السعودية بطلة آسيا ووصيفتها 6 مرات، مشوارها الآسيوي بدور المجموعات أمام الصين شرقاً في بريزبن، بينما تحتضن ملبورن المباراتين المتبقيتين أمام كوريا الشمالية وأوزباكستان، فيما ستكون كوريا الجنوبية بالمجموعة الاولى بجانب استراليا والكويت وعمان، على أن يلعب بطل المجموعة الثانية مع وصيف الأولى في دور ربع النهائي يوم 22 يناير من العام القادم.