الخليجيون يناقشون "تجنيس" الفئات العمرية

أكد مصدر مسؤول لــ"العربية نت" أن اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد ظهر الاثنين في الكويت، سيحسم أمر التجنيس في الفئات العمرية، وأشار المسؤول إلى تحفظ دولة خليجية على البند السابق.

وذكر المصدر أن جدول أعمال الاجتماع يتكون من 12 بنداً، وأنه كان يفترض أن يكون من ضمنها مناقشة رغبة اليمن والأردن والمغرب في الدخول الكامل إلى المنظومة الخليجية رياضياً، إلا أن هذا الأمر لم يُرفع من قبل المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية نظراً لعدم الانتهاء من دراسته.

يُذكر أن دول السعودية والبحرين والكويت والإمارات وقطر وعُمان والعراق، تشارك باستمرار في بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بجانب دورة الألعاب الأولمبية الخليجية، وستحتضن السعودية كلتا البطولتين في الموسم الرياضي المقبل.