الخليج.. إنجاز بحجم العمل

إنجاز نادي الخليج بصعود فريقه الكروي لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين ليس هو الأول فقد سبق له ذلك مرتين، بيد أن هذا الصعود جاء مختلفاً تماماً في نكهته، ومغايراً بشكل تام في تفاصيله؛ إذ بدت صورة الصعود هذه المرة بانورامية بحيث استوعبت كل شرائح الوطن إن على مستوى اللاعبين أو الداعمين بطريقة عبرت عن قيم وطنية كبرى اختزلها الفريق في مشهد الاحتفاء الذي عاشه النادي قبل يومين.

في الصعودين الماضيين كان كادر الصورة لا يستوعب إلا مدينة سيهات التي تحضن هذا النادي العريق وإن اتسعت قليلاً فلا يكاد يحوي سوى محافظة القطيف، بينما صورة الانجاز الراهن فقد اتسع كادرها ليمتد لكل حدود المنطقة الشرقية بل تجاوزها ليشمل حدود الوطن، فاللاعبون الذي ذرفوا عرقهم إخلاصاً لتحقيق المنجز مثلوا نسيجاً وطنياً رائعاً، والداعمون الذي بذلوا مالهم في سبيل التحليق بالفريق إلى حيث ينبغي أن يكون.

لقد جاء صعود الخليج للأضواء ليعبر عن بطولة الفريق بإدارييه ومدربيه ولاعبيه بتفانيهم وإخلاصهم، فيما كان هناك بطولة أخرى لرجال دعموا بسخاء بعيداً عن الحسابات الرياضية، حيث دعموا فقط لأنهم آمنوا بأن الرياضة ساحة كبرى لتلاقي أبناء الوطن؛ بعيداً عن الدهاليز التي تضيق بهم حين الولوج في أزقة الحسابات الخاسرة، فكان الانتصار الذي أبى إلا أن يتوج هذا المشروع الرابح.

وإذا كان الإنجاز الرياضي الكبير يصب في نهايته في مجرى إدارة النادي برئاسة الرجل المثقف فوزي الباشا، ويقيد في سجل نائبه المشرف على الفريق الشاب نزيه النصر فإن ما هو أهم من الشق الرياضي، هو الإنجاز الكبير الذي سجلته هذه الإدارة بانفتاحها على الجميع منذ يومها الأول حيث بنت قاعدة التلاقي ومدت جسور الانفتاح لتؤسس لبنيان غدا أنموذجاً يحتذى.

قبل عهد قريب كان نادي الخليج يكاد يضيق بأهله إذ ظل مرتهناً لسنوات طوال لفئة معينة تتحكم فيه وتفرض نفسها عليه حتى اختصر في أسماء معينة ظن معها أنصار النادي أن هذا الكيان الذي تأسس قبل نحو 70 عاماً لا يمكن له أن يكون ذا قيمة إلا وهو مرتهن لهم رغم أن الواقع كان يقول عكس ذلك إذ كادت الحياة تتوقف أوصاله حيث تراجعت نتائجه، وجففت منابع انجازاته حتى قيض الله له محبون نجحوا في كسر الطوق عنه فعادت دورة الحياة له.

إن ما شهدناه في الأيام الماضية من تسابق رجال الأعمال في المنطقة الشرقية من القطيف مروراً بالدمام فالخبر وحتى الأحساء وبمختلف انتماءاتهم وميولهم لدعم النادي والاحتفاء به، والحفاوة التي لقيها من كل أبناء الوطن كتاباً ومشجعين، وهو ما لم نعهده طوال تاريخ النادي الذي أريد له أن ينغلق على نفسه إنما يعبر – بالفعل – عن أن إنجاز الخليج كان إنجازاً مميزاً، وهو الإنجاز الذي باركه فخر الشرقية الأمير سعود بن نايف حين سابق المهنئين للنادي وإدارته فسبقهم.

*نقلا عن صحيفة الرياض السعودية