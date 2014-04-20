رئيس الأهلي: ظلمونا.. والقروني: ليس بعد

أكد الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي الكأس، أثبتت أن طلب إدارته حكاما أجانب لم يأت من فراغ.

وأشار رئيس نادي الأهلي إلى تعرض ناديه لأخطاء تحكيمية واضحة أمام مرأى رئيس لجنة الحكام عمر المهنا الذي كان متواجدا في المباراة، موضحا أن الحكم فهد المرداسي كان "كريماً في توزيع البطاقات الصفراء على لاعبي الأهلي، وتجاهل كافة أخطاء الفريق المنافس، إضافة إلى التدخلات العنيفة، وأبرزها إصابة القائد تيسير الجاسم" ، وتابع رئيس الأهلي قائلاً: مازال طلبنا قائماً في تكليف طاقم تحكيم أجنبي للقاء العودة، ونتمنى أن يتم التجاوب مع هذا الطلب.

من جانبه، أكد خالد القروني، مدرب فريق الاتحاد السعودي، أن بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال لم تحسم بعد. وقال في المؤتمر الصحافي بعد خسارة فريقه أمام الأهلي 1-2: "عطفاً على الأداء الفني العالي وابتعاد الفريقين عن التحفظ والتراجع للمناطق الخلفية حدثت هذه النتيجة، لايزال لاعبو الاتحاد قادرين على العطاء في مواجهة الإياب وإحراز انتصار مؤهل إلى أغلى البطولات المحلية".

وتحدث البرتغالي بيريرا، مدرب النادي الأهلي بعد فوز فريقه، وقال بالمؤتمر الصحفي: "كانت مباراة قوية من الجانبين، قطعنا نصف الطريق نحو التأهل إلى المباراة النهائية، ونسعى للفوز في مواجهة الإياب أيضا". وأوضح بيريرا أن الأهداف الثلاثة جاءت من أخطاء في دفاعات الفريقين، وأن الفريق الأقل أخطاء استطاع كسب المواجهة المتكافئة.

من جانبه، بعث قائد الأهلي تيسير الجاسم رسالة اطمئنان إلى الجماهير الخضراء بعد إصابته أثناء المباراة، مؤكداً أنه فضل استبداله بعد خروجه عن أجواء اللقاء، مبيناً في الوقت ذاته أن التراجع الذي صاحب أداء فريقه عقب إحرازه الهدف الثاني يعد طبيعياً للحفاظ على النتيجة، وأن الأجواء ساهمت في هبوط مستوى اللياقة لدى الفريقين.

إلى ذلك يرى محمد السليمان، مدير الكرة بفريق الاتحاد، أن فريقه يملك الحظ في المباراة المقبلة، رغم خروج فريقه خاسراً في مواجهة الذهاب أمام الأهلي، حيث أكد السليمان أن فريقه قدم أداء مميزاً في المواجهة رغم الخسارة، مبيناً أن الفريق يملك عناصر مميزة وشابة تحتاج إلى الخبرة فقط لإعادة الفريق لوهجه المعتاد.

ورفض السليمان تعليق خسارة فريقه على تداخل البطولات وكثرة اللقاءات التي يخوضها خلال الفترة القريبة الماضية، مشدداً على أن الجهاز الفني سيعمد على إراحة بعض العناصر الأساسية وإتاحة الفرصة للاحتياطيين للمشاركة في مواجهة العين الآسيوية المقبلة، والتي لا تؤثر في مسيرة الفريق بعد ضمانه إحدى بطاقات التأهل للدور المقبل في البطولة القارية.

واتفق قائد الاتحاد، مختار فلاتة، وحارس المرمى فواز القرني، أن اللاعبين عازمون على تعويض المباراة المقبلة في إياب نصف نهائي الملك من أجل المحافظة على اللقب الغالي.