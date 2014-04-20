رئيس برشلونة: ميسي لن يرحل قبل 2018

أكد خوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي سيستمر في قيادة الفريق في المستقبل رغم الانتقادات التي يتعرض لها.



وتحدث بارتوميو إلى قناة "TV 3" الإسبانية قائلاً: "أعتقد بأن ما يتعرض له ميسي ليس عادلا، لقد قاد الفريق إلى الكثير من الانتصارات في الأعوام الماضية، لكن كان جيدا جدا وليس لدينا أدنى شك بأنه سيواصل قيادة الفريق في المستقبل، ميسي لاعب شاب، الافضل في العالم، ولدنا ثقة به".



وتعرض ميسي إلى انتقادات كثيرة في الأيام الماضية على خلفية خروج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد، ومن ثم خسارة نهائي كأس إسبانيا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2، ومن بعدها خسارة مؤلمة أمام غرناطة صفر-1 في المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني وبالتالي قد تخرجه خالي الوفاض هذا الموسم.



وتحدثت تقارير إعلامية عدة عن أن برشلونة يفكر في الاستغناء عن ميسي الذي ابتعد كثيرا عن مستواه، ومنها من أشار إلى احتمال انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي. لكن بارتوميو رد على ذلك قائلا "يمتد عقده معنا حتى 2018، لكننا سنقدم لهعرضا جديدا".



