سيناريوان لافتتاح "الجوهرة".. أربع طائرات ورونالدو البرتغالي

تتضارب الأنباء حول موعد الافتتاح الرسمي المنتظر لاستاد الملك عبد الله في جدة, بين أكثر من سيناريو, حيث تشير تسريبات خاصة إلى أن نهائي كأس الملك مطلع مايو المقبل, سيكون الموعد المرتقب, فيما تشير تقارير أخرى إلى أن مواجهة ستجمع المنتخب السعودي بنظيره البرتغالي منتصف مايو ستكون الحدث الأول على معشب الاستاد الجوهرة.



ووفقا لمعلومات خاصة, حصلت عليها "العربية نت", يتجه المسؤولون في الشركة المنفذة للمشروع "ارامكو", إلى سيناريوين لافتتاح الاستاد الكبير, الأول محلي يتمثل في نهائي كأس الملك, والآخر عالمي يجمع البرتغال بجوهرتها الحالية كريستيانو رونالدو بالمنتخب السعودي الأول, وحتى الآن لا يوجد تأكيدات على أي من السيناريوين سيكون أولا, أو هل يتم العمل بهما معا أم لا.



في السياق ذاته, كشف لـ " العربية نت", مصدر في شركات طيران خاصة, عن وصول أربع طائرات خاصة في الأول من مايو المقبل إلى جدة, تحمل شخصيات مهمة سيكونون ضيوفا على "أرامكو", وهو ما ربطه المصدر بحفل افتتاح الاستاد الكبير.



وسبق أن أكد لـ " العربية نت", مسؤول بلجيكي في شركة المقاولات التي أنهت بناء الاستاد الجديد، استعدادهم لتشغيل المنشأة واحتضان النهائي، فيما ينتظر سكان مدينة جدة، ملعب "الجوهرة" بشغف كبير, بعد ان أصبح جاهزا لاحتضان مباريات الفرق التي ستلعب في جدة, وأهمها ما يجمع القطبان الجداويان الاتحاد والأهلي.



يذكر أن شركة أرامكو فازت بترسية المشروع فيما تم بناء الملعب أوائل عام 2012 من قبل شركتي المهيديب السعودية و " BESIX" البلجيكية بتكلفة قدرها 380 مليون يورو (مليار و900 مليون ريال سعودي), ويتسع الملعب لـ 65 ألف متفرج,

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