ليفربول يحث الخطى نحو اللقب.. وآرسنال يفوز بـ3

ضرب ليفربول الإنجليزي مرمى ضيفه نوريتش سيتي 3-2 ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنكليزي الممتاز، وتشبث الفريق الأحمر بصدارة البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ 19 عاما.

وأثبت رجال رودرجز مدرب ليفربول قدرتهم على الفوز في ملعب كارو رود الخاص بنوريتش سيتي، ووسط غياب المهاجم الإنكليزي المميز دانيال ستوريدج حضر بديله رحيم سترلينج الشاب وسجل هدفا رائعا في بداية المباراة (4).

ولم تمض أقل من عشرة دقائق إلا وحضر الأروغوياني لويس سواريز بهدف جميل (11) فيما أثبت سواريز أهمية استحقاقه لجائزة أفضل لاعب في إنكلترا هذا الموسم وسط ترشيحات كبيرة بفوزه هذا العام.

وعانى أصحاب الأرض كثيرا من دفاع ليفربول المتماسك قبل أن يستغل نجم نوريتش جاري هوبر فراغا بين دفاعات الفريق ليسجل هدف تقليص الفارع لمصلحة فريقه الأخضر والأصفر (54).

شهدت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزية لقطة مضحكة وبنفس الوقت غير جيدة من قبل المهاجم لويس سواريز. فقد التقطت الكاميرات المهاجم الأرجوياني وهو يسقط ويدعي تعرضه لإصابة قوية للغاية، لكنه بعدها بلحظات نهض وواصل الجري للمشاركة في الهجمة.

ومالت الكفة لأصحاب الأرض في زمن الشوط الثاني، وخاف أنصار الليفر من تقهقر فريقهم نحو التعادل وخسارة المباراة خصوصا مع تبقي أربع جولات لحسم البطولة الكبرى في بريطانيا، وظهر سترلينج مجددا ليسجل هدفا ثالثا لفريقه عند الدقيقة (62).

واستمرت المباراة بطريقة صعبة للغاية على الضيوف مع تسجيل روبير سنودغراس هدفا ثانيا لنوريتش سيتي (77)، وبات أصحاب الأرض هم المستحوذين على الكرة بشكل كبير ويشكلون خطرا على مرمى الريدز بيد أن حكم المباراة أطلق صافرته معلنا نهاية المباراة ليرتفع رصيد ليفربول إلى 80 نقطة متصدرا للبطولة فيما تجمد رصيد نوريتش عند 32 نقطة في المركز 17.

وفي نفس هذه الجولة، فاز فريق آرسنال على هال سيتي 3-0 بملعب الأخير "كينجستون كوميونيكاشنز ستديوم"، وجاءت أهداف المدفعجية عن طريق آرون رامزي (31) فيما أحرز الألماني بودلوسكي هدفين في الدقيقتين (45، 54). وبذلك رفع آرسنال رصيده إلى 70 نقطة محتلا المركز الرابع فيما تجمد رصيد هال سيتي عند 36 نقطة بالمركز 14. بينما تمكن إيفرتون من التغلب على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0، وسجل أهداف الفريق الأزرق ليتون بينز وكيفين ميرالاس



