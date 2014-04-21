الاحتراف تهرّب الجبرين من باب خلفي

أجلت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم النطق بقرارها في شكوى نادي الرائد ضد لاعبها عبدالعزيز الجبرين إلى اجتماعها الذي من المقرر أن تعقده في الخامس من مايو المقبل.

واجتمعت اللجنة اليوم في مقرها باتحاد القدم مع الجبرين، واطلعوا على حيثيات قضيته مع ناديه الرائد، قبل أن تسمح له بالمغادرة من مخرج آخر ليتمكن من عدم مواجهة وسائل الإعلام التي كانت بانتظار نتائج الاجتماع، فيما التقت اللجنة ببقية أطراف القضية التي تشغل الشارع الرياضي منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ورفض رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان في اتصال هاتفي أجرته "العربية نت" معه الحديث عن القضية، مكتفيا بالقول: "لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل صدور القرار، بإمكانكم التواصل معي بعد اجتماع اللجنة الاثنين بعد المقبل، وحينها سنزودكم بأدق التفاصيل حول القضية".

وكشفت مصادر أن اللجنة لم تعترف بالاتفاق الذي أبرم بين إدارتي الرائد والهلال، القاضي بانتقال لاعب وسط الفريق القصيمي عبدالعزيز الجبرين إلى الأخير، وذلك لعدم وجود توقيع اللاعب على وثيقة الاتفاق.

وكانت إدارة الرائد تقدمت بشكوى ضد لاعبها عبدالعزيز الجبرين على خلفية الأحداث التي واكبت قضية انتقاله إلى الهلال، وطالبت إدارة الرائد في شكواها بمعاقبة اللاعب لتغيبه عن تدريبات الفريق في التاسع من أبريل الجاري، وخسارة الفريق لخدماته في لقائي الاتحاد بكاس الملك، وطالبت إدارة الرائد أيضا بمعاقبة إدارة النصر لمفاوضتها اللاعب دون علم الإدارة.