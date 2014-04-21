البلطان يحذّر عيد: أنت الخاسر الأكبر

شن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، هجوماً على أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرةـ ولجان الاتحاد في أعقاب نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وانتقد البلطان في تصريحه التلفزيوني عمل اتحاد كرة القدم متهماً المجلس الحالي بالعمل خارج اللوائح والنظم القانونية، وتابع رئيس نادي الشباب: "اتحاد القدم مسؤول عن صراعات ومشادات الأندية في هذا الموسم على أبسط الأمور، ومنها رش الملاعب قبل وأثناء المباريات، بسبب غياب اللوائح".

ووجّه رئيس نادي الشباب رسالة تهديد إلى أحمد عيد، رئيس اتحاد كرة القدم، قائلاً: "عليك احترام خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وخالد البلطان بشخصيته الاعتبارية، وإن جرّدت الناس من شخصياتهم الاعتبارية، فأنت الخاسر الأكبر في ذلك".

وواصل البلطان هجومه على رئيس اتحاد كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتحدث بأفكاره ووفق منطلقاته الخاصة، "ولا يحركه أحد مثله"، في إشارة إلى رئيس اتحاد كرة القدم.

وفي ختام حديثه أكد البلطان أن فريقه سيدخل مواجهة الجزيرة الإماراتي بالعناصر البديلة، مبيناً أنهم على أتم الاستعداد لخوض غمار دور الستة عشر، الذي سيواجه من خلاله الشباب نظيره الاتحاد السعودي أو العين الإماراتي، فيما يرى أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا مباراة جيدة أمام الاتفاق وحققوا نتيجة إيجابية قياساً بمباراة الرد على أرضه.