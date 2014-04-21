البلطان يوضح.. ويستنكر.. ويهدد بشكوى صحافيين

اتهم خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، إعلاميي وأنصار ناديين لم يسمّهما بتأويل تصريحه الأخير ضد أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أطلقه بعد نهاية مباراة فريقه والاتفاق مساء أمس، مشيراً إلى أنهم اتخذوا هذا التصريح وسيلةً للضغط عليه وعلى ناديه.

وأوضح البلطان لـ"العربية.نت": "مَن فسّر التصريح بغير ما يحتمل هم إعلاميون وأنصار ناديين معروفين فقط، ربما لأن خالد البلطان والشباب غير محبوبين لديهما، وأنا لا أقبل ما رمى إليه أولئك، ومن فسّر التصريح يسير على طريق غير سوي ويسيء لأحمد عيد ولي شخصياً، لأني لا أقصد هذا الكلام مطلقاً".

وتابع رئيس نادي الشباب: "قصدت في حديثي البارحة صفة اعتبارية بالإدارة، فخسارته كرئيس اتحاد كرة قدم ستكون أكبر من خسارتي كرئيس نادٍ"، وواصل البلطان: "أنا من أطلق التصريح، وأنا وحدي من يفسّره، والآن باتت الصورة واضحة للجميع".

وأكد رئيس نادي الشباب أن "من يردد تفسيرات خاطئة ليوقعني في الخطأ على هواه هو من يستحق العقاب وملاحقته قانونياً، ونحن حصرنا عدداً كبيراً من الإعلاميين في تويتر تحدثوا بحديث غير لائق، ووصلوا لمرحلة الشتم، وأحلناها للمستشار القانوني ليرفعها للجهات المختصة".

وعاد البلطان للحديث عن تصريحه الأخير وعن أحمد عيد تحديداً قائلاً: "نحن نحترم بعضنا بعضاً، ولنا حق انتقاد العمل، وتصريحي أمس كان ردة فعل لتصريح أحمد عيد الذي اعتبره أساء لي، وحقيقة لم أجد من يلتفت لتصريحات عيد التي تجاوز عليّ شخصياً من خلالها، وأنا صرحت بعد أن تكلمت وكتبت كثيراً للاتحاد السعودي لكن لم نجد أي تجاوب".

واعترف البلطان بأنه تخلى عن دبلوماسيته مساء أمس، وأوضح: "عندما يقول عيد إن البلطان يمثل شخصيته وليس نادي الشباب، وكأن شخصيتي فيها خلل، وهذا ما دعاني للرد عليه بأنني (أقدح من رأسي) ولست معتمداً على مستشارين كثيراً ما يوقعونني بأخطاء".



وتداخل خالد البلطان هاتفياً مع نشرة الأخبار الرياضية بقناة العربية مساء اليوم، لينفي كل ماتردد عن إقالته من رئاسة ناديه بعد تصريحاته أمس.