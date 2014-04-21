الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد نغمة الفوز

أحرز ليونيل ميسي هدفاً من ركلة حرة ليستعيد برشلونة توازنه بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية ويحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وهذا الفوز الأول لبرشلونة بعد خسارته أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وغرناطة في الدوري الاسباني وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقدم أريتز أدوريز بهدف لبيلباو صاحب المركز الرابع بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لكن بيدرو أدرك التعادل لبرشلونة صاحب الأرض في الدقيقة 72.

وبعد ثلاث دقائق فقط نفذ ميسي أفضل لاعب في العالم سابقاً ركلة حرة احتسبت لصالحه ليحرز هدفه 26 في الدوري هذا الموسم. ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا متقدما بهدف واحد على دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو.

وأصبح رصيد برشلونة بعد هذا الفوز 81 نقطة من 34 مباراة وتقدم إلى المركز الثاني متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد الذي خاض 33 مباراة فيما يحتل أتليتكو قمة الترتيب برصيد 85 نقطة من 34 مباراة.