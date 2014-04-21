خطأ تلفزيوني يقود مترجم الاتفاق للقضاء

وضع مصطفى زين، مترجم نادي الاتفاق السعودي، نفسه وناديه في موقف حرج للغاية، بعد أن تحدث بكلمات خطيرة أثناء فتح خطوط النقل التلفزيوني للمؤتمر الصحافي وهو لا يعلم.

وتابع المشاهدون على القناة الرياضية السعودية أصواتاً عالية وتداخلاً فيما بينها والصورة ثابتة على مدرب الاتفاق ومترجمه وهما في انتظار مدير المؤتمر لبدايته.

وبدأ أندوني، مدرب الاتفاق، يتحدث لأحد الصحافيين متذمراً من أخطاء تحكيمية في مباراة فريقه الدورية أمام النصر ومطالبته بركلتي جزاء، ثم عرّج على مباراة فريقه أمام الشباب، وهنا تداخل أحد الإعلاميين قائلاً: "يمكنكم الفوز على الشباب في الرياض، هدف واحد يؤهلكم للنهائي". فرد المترجم مصطفى زين وهو يمضغ علكة ويسند ظهره إلى كرسي: "صعب.. صعب.. صعب جداً نفوز في الرياض، البلطان شاري الدنيا هناك".

ورغم أن حديث المترجم زين لم يكن حديثاً ولا تصريحاً رسمياً بل كان تحت الهواء، وسمعه وشاهده كل متابعي المؤتمر الصحافي، إلا أنه سيلقى ردّة فعل كبيرة، ربما تذهب إلى تفسير ما قاله بأنه اتهام صريح لرئيس الشباب بالرشوة، وهو ما قد يقود المترجم إلى المحاكم ودائرة القضاء.

يُذكر أن مصطفى زين لبناني مقيم معروف في أوساط الكرة السعودية، وعاصرها منذ الثمانينات، وعمل في عدد من الأندية والمنتخبات السعودية، ويعرف تفاصيل كثيرة عن الكرة الخضراء.