مشجع "متنكر" يطرد مويس من مان يونايتد

أطلقت جماهير إيفرتون الإنجليزي صيحات الاستهجان تجاه مدرب فريقها السابق ديفيد مويس الذي يدرب مانشستر يونايتد حاليا، في مباراة الفريقين مساء البارحة على ملعب غوديسون بارك التي أنتهت زرقاء 2- صفر ضمن بطولة البريمرليغ.

واضطر رجال الأمن إلى طرد أحد مشجعي إيفرتون المرتدي زيّ "مشجع متنكر" على غرار أفلام دور السينما؛ بعد رفع المشجع المتنكّر خلف القناع العصا خلف المدرب مويس الذي ازدادت نسبة خروجه من الباب الخلفي من نادي مانشستر يونايتد، حسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية.

وبرر مويس خسارته من فريق إيفرتون، قائلاً بعد المباراة في المؤتمر الصحافي: "استحوذنا على الكرة كثيراً وسيطرنا على اللعب لفترات طويلة، لم يكن لدينا نقطة تفوق، لقد بدأت في التحرك من أجل تدعيم الفريق الموسم المقبل". ورغم تصريح "خليفة " السير أليكس فيرجسون عن موسمه الجديد، إلا أن المختار "مويس" يعاني من تمرّد لاعبي الفريق وتجاهلهم للتعليمات.

وكتب الصحافي الإنجليزي مارك أوغدين عبر صحيفة "تلغراف": "ربما أصعب شيء واجه ديفيد مويس خلال مباراة إيفرتون مشاهدة لاعبي اليونايتد رافعين الراية البيضاء على ملعب غوديسون بارك؛ خصوصا وهم يعلمون كم يحتاجون للفوز على فريق مويس السابق". وأضاف أوغدين: "ممكن أن هذا ما دفع بعض عناصر الفريق لعدم الاهتمام، ظهر واضحاً أن اللاعبين يفتقدون إلى الحماسة في حياة المدرب الإسكتلندي، أصبحت المسألة متى سينتهي عهد مويس بالشياطين الحمر؟".

وحطم ديفيد مويس كافة الأرقام القياسية التي حافظ عليها المدرب السير أليكس فيرغسون طيلة 25 عاما، وبخسارة اليونايتد من إيفرتون ذهابا صفر – 1 وإيابا صفر – 2، تعتبر تلك الخسارة الأولى منذ 44 عاماً.