وكيل الحافظ: "الاحتراف" تحاول حماية الهلال

أكد البرتغالي بيدرو ينتو، وكيل أعمال عبدالله الحافظ لاعب الهلال، أنه سيرفع ملفاً متكاملاً للاتحاد الدولي لكرة القدم يشرح فيه ما حدث تجاهه وموكله من إدارة النادي الأزرق ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي راسلها ولم تستجب له – على حد زعمه - بخصوص مطالبات اللاعب المالية.

وقال بينتو لـ"العربية.نت" في حديث مسجل: "دخلت الأسبوع السادس الآن منذ أرسلت شكواي للجنة الاحتراف، ولم يتجاوب معي الدكتور عبدالله البرقان رغم محاولاتي الاتصال به بخصوص متأخرات عبدالله التي نطالب بها الهلال".

وتابع: "تواصل معي شخص من اللجنة وقال لي إنهم حولوا الشكوى للهلال، وطلب مني الانتظار، رغم أن العقد الذي بيننا وبين الهلال ينص على أن لجنة الاحتراف السعودية هي المرجع الأول لكلا الطرفين في حالة وجود أي مشكلة بيننا.. لقد شعرت بأن اللجنة تحاول حماية الهلال من الشكوى".

وفصّل وكيل الأعمال البرتغالي المستحقات المالية التي يطالب بها اللاعب الشاب قائلاً: "عقد الحافظ مع الهلال ينصّ على استلامه مليوني ريال سنوياً، يستلم نصفها قبل 5يوم يوليو 2013، بينما يتقاضى المبلغ المتبقي على شكل رواتب شهرية، وإحقاقاً للحق فإن اللاعب يستلم الجزء المتعلق بالرواتب، لكنه لم يحصل على المليون التي وعدوه بها، وينص عليها عقده، وهذا تسبب له بحرج كبير، ما أعرفه أن عبدالله الحافظ يريد الزواج لكنه لا يملك المال".

وسخر بينتو من محاولة تصوير قضية الحافظ وناديه على أنها مشكلة بين البرتغالي والهلال، وزاد: "سمعت أن عبدالله نفى الخلاف بينه والهلال، وأنها مشكلة تتعلق بي، والحقيقة أن هذا أمر متوقع.. فكيف يخرج عبدالله ويقول إن لديه متأخرات يطالب بها الهلاليين؟! بالتأكيد سيصور الأمر على أنه طبيعي وهذا لأنه خائف من الإدارة، بينما أنا لا أخاف أحداً، لأنني أقوم بعملي كما يجب، والحقيقة أنني أطالب عبدالله بالحصول على عمولتي من انتقاله ولكنه لا يملك المال ليسدد لي حقوقي".

وعاد بيدرو للحديث عن المشكلة التي تجمعه بالهلال ولجنة الاحتراف، ويقول: "الأمر الذي يثير استغرابي، لماذا وضع الهلال لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المرجع الأول في حالة وجود أي مشكلة بين الطرفين، فيما الأخيرة تتجاهل اتصالات وكيل اللاعب؟"، ويضيف: "بالنسبة لي تجاهل البرقان لشكوانا يساوي عدم إيفاء الهلال بمستحقات عبدالله، وسأقوم بشرح كل الخطوات التي اتخذناها للاتحاد الدولي وهو سيقرر ما يراه مناسباً".

وحاولت "العربية.نت" التواصل مع عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إلا أن هاتفه كان مقفلاً، ولم يرد على الرسائل النصية التي تم إرسالها له حتى لحظة نشر هذا الخبر.