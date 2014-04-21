افتتاح ستاد الملك عبدالله في جدة 1 مايو

أكد مصدر مطلع في شركة المقاولات المنفذة لبناء ستاد الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية أن حفل افتتاح المنشأة الجديدة سيكون يوم الخميس الموافق الأول من شهر مايو المقبل، فيما سيتم عمل آخر بروفة للشبان الذين سيقدمون فقرات الحفل يوم 26 من الشهر الجاري.

وقال المسؤول البلجيكي لـ"العربية.نت": "أؤكد بشكل قاطع إقامة حفل الافتتاح والمباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال في الأول من شهر مايو".

ونشرت "العربية.نت" أمس خبراً يشير إلى قدوم أربع طائرات خاصة تملكها شركة أرامكو "الفائزة بترسية مشروع الاستاد الجديد"، وتحمل الطائرات شخصيات مرموقة من داخل وخارج البلاد، فيما لم يعد هناك شكّ في إقامة المباراة الختامية لأغلى بطولة سعودية بين الفائزين من مباراتي (الأهلي والاتحاد)، و(الشباب والاتفاق) على الملعب الجديد.

يذكر أن شركة أرامكو فازت بالمشروع، ويتسع الملعب لـ65 ألف متفرج، وبدأ العمل في المنشأة أوائل عام 2012 من قبل شركتي المهيديب السعودية و"BESIX" البلجيكية، بتكلفة قدرها 380 مليون يورو، (أي مليار و900 مليون ريال سعودي).