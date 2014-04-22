"أبطال آسيا": غوانزو الصيني يبلغ الدور الثاني

بلغ غوانزو ايفرغراندي الصيني، حامل اللقب، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 2-1 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الاول.

وحسم غوانزو نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر البرازيلي أليسكون في الدقيقتين 11 و38، قبل أن يقلص يوكوهاما مارينوس الفارق في الشوط الثاني عبر مانابو سايتو (84).

وأنهى غوانزو الدور الأول في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام شونبورك موتورز الكوري الجنوبي بطل 2006 ووصيف بطل 2011 والذي لحق به بتعادله مع ملبورن فيكتوري الأسترالي صفر-صفر اليوم ايضا في جيونجو.

وتساوى شونبوك موتورز وملبورن فيكتوري نقاطاً في المركز الثاني وتأهل الفريق الكوري بفضل المواجهات المباشرة لتسجيله خارج القواعد كونه انتزع التعادل الإيجابي 2-2 ذهاباً في ملبورن.

وفي الدور ثمن النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، يلتقي غوانغجو ايفرغراندي مع ثاني المجموعة الخامسة، في حين يتقابل شونبوك موتورز مع أول المجموعة الخامسة أيضاً، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 6 مايو والإياب في 13 منه.

وكان غوانغجو توج بطلاً في النسخة الماضية على حساب إف سي سيول الكوري الجنوبي بتعادله معه 2-2 في سيول و1-1 في غوانغجو.