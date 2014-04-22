إدارة من أوروبا

السؤال المهم، هل مع نهاية هذا الموسم سنغلق الباب في وجه كل المصطلحات التي نافست أصول اللعبة في رياضتنا..؟ هل سنفتح صفحة جديدة الموسم المقبل من دون «الدفع الرباعي» و«الأفلام الهندية» و«البربسة» و«آمل إشعاري»..الخ؟

كيف لنا من الآن أن نفكر في موسم رياضي جديد لا تحضر فيه هذه العبارات..؟

يخرج علينا رجل الرياضة الأول في بلادنا الأمير نواف ويكتب في «تغريدة» له أنه كره المباريات ومتابعتها، وكأنه ملّ كل ما يحدث في الوسط الرياضي.. فإذا كان الرجل الأول وصلت به الحال إلى هذا، فكيف بالبقية..؟

ما يحدث في رياضتنا يجعلنا لا نستمتع بإنجاز، بل نبحث عما يفسده..!

ليت الأمير نواف يتخذ قراراً شجاعاً ويسلم إدارة المنافسات الرياضية عندنا للاتحاد الأوروبي بالكامل، وما أكثر الاتفاقات والبروتوكولات بيننا في ذلك، ومثل ما يكون هناك ناقل تلفزيوني للمباريات، تكون هناك إدارة كاملة للرياضة عندنا والعمل على تسيير الأمور من دون أي حسابات وتجاوزات لا تمت للرياضة بصلة..!

مثل ما أشدنا بالحكم الأجنبي ووجدنا فيه الحل لكثير من المعضلات، جاء الدور لنبحث عن المدير الإداري القادر على مسك زمام الأمور ومعاملة الكل سواسية من دون الدخول في طبقية أو محسوبية.. ويكون كل شيء معلناً وفي النور، ولا استثناء يذكر، ولا تجاوز أياً كان..!

هذا الموسم استثنائي في أشياء كثيرة، فقدنا فيه الاحترام والرضا بالقرار والعمل وفق منظومة عمل واحدة، أصبح الكل يخرج عن النص، وأصبحنا نرى في من يلتزم بالنص ضعفاً ومداهنة، والرئيس الذي يخرج ويتطاول على الكل هو الرئيس حامي الديار والمؤتمن على ناديه، أما من يحكّم العقل فسيتهم بالجبن والخوف وتقام الحملات عليه ليغادر منصبه بسرعة..!

هذه الفوضى تحرمنا أن نفكر في التطوير والاستثمار، وتغرقنا في تبريرات وتوضيحات ومحاولة مسك العصا من الوسط، وينتج من ذلك أن الكل يمسك بطرفي العصا ويضرب صاحبها وهو لا يزال ممسكاً بها لعل وعسى..!

الموسم المقبل تنتظرنا فيه منافسات مهمة ولن تتكرر إلا كل أربعة أعوام، فلا بد من ترتيب الأوراق باكراً لنحصد الإنجاز الذي طال انتظارنا له من 2007!

*نقلاً عن الحياة اللندنية