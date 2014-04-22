الشمراني يقود الهلال للدور الثاني

خطف فريق الهلال السعودي بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه الصعب على ضيفه سبهان الإيراني بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول وبفارق نقطة عن السد الثاني الذي قلب الأمور لمصلحته في الجولة الأخيرة، واحتل فريق سبهان الإيراني المركز الثالث برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الأخير.

وبدأ الهلال الشوط الأول بالبحث عن هدف مبكر يزيح به الضغط عن لاعبيه من خلال الضغط على مرمى الاستقلال الإيراني، لكن الهلاليين اصطدموا بدفاع منظم من الفريق الإيراني الذي أحبط كل محاولات صاحب الأرض وسنحت أولى الهجمات الهلالية الخطيرة في الدقيقة 8 عندما حصل لاعب الهلال محمد الشلهوب من على قوس منطقة الجزاء لفريق سبهان، ولم يحسن الشلهوب استغلالها بالشكل المطلوب.. واعتمد الضيوف كثيراً الهجمات المرتدة وكاد مهاجمه الألباني بولكو أن يفتتح التسجيل لفريقه عندما سدّد كرةً نجح البرازيلي ديغاو في إبعادها عن مناطق الخطر، وأتى الفرج الهلالي في الدقيقة 45 بعدما نجح لاعبه سعود كريري في تمرير كرة من خلف مدافعي سبهان لتصل للمهاجم ناصر الشمراني الذي سدّدها بقوة على يمين الحارس الايراني.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى مدرب سبهان أول تغييراته بدخول اللاعب علي كريمي بديلاً للمهاجم الألباني بولكو، وكاد الهلال أن يحبط آمال الإيرانيين حينما مرر صانع ألعاب الهلال محمد الشلهوب كرةً ذكية للمندفع سالم الدوسري الذي واجه المرمى ولعب الكرة ارتطمت بالقائم الايسر لمرمى الحارس شهاب كردان، بعدها بدأ فريق سبهان بشن هجومه نحو مرمى الهلال واعتمد لاعبوه كثيراً على التسديدات من خارج منطقة الجزاء الهلالية.. وواصل سبهان هجومه على مرمى الهلال، وهو ما جعل مدرب الأخير سامي الجابر يجري أول تغييراته بإشراك جناحه الأيسر نواف العابد بديلاً للمهاجم ياسر القحطاني لإيقاف خطورة الايرانيين، وفي الدقيقة 66 كاد البديل نواف العابد أن يحرز هدف الاطمئنان لفريقه بعد أن توغل داخل منطقة جزاء فريق سبهان وتجاوز المدافع هادي عقيلي وسدد كرة تمكن الحارس شهاب كردان من إبعادها إلى ركلة ركنية، وأهدر مهاجم الهلال ناصر الشمراني هدفاً محققاً في الدقيقة 78 حينما خطف كرةً من المدافع عقيلي وواجه حارس المرمى شهاب كردان الذي نجح في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وضغط فريق سبهان على مرمى الهلال في العشر دقائق الأخيرة وكاد قائده هادي عقيلي أن يسجل هدف التعادل بعدما لعب كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله السديري، وحاول مدرب الهلال سامي الجابر تكثيف خط الدفاع حينما دفع بالمدافع سلطان الدعيع بديلاً للظهير الأيمن سلطان البيشي، وواصل سبهان ضغطه على مرمى الهلال الذي نجح مدافعوه في تأمين مرمى فريقهم إلى أن أطلق حكم المباراة الياباني صافرته معلناً نهاية المباراة.

السد يخطف التأهل

وفي الدوحة خطف السد القطري بطاقة التأهل الثانية، حينما نجح في الفوز على الأهلي الإماراتي 2-1. وتقدم الأهلي أولاً عن طريق مهاجمه البرازيلي غرافيتي في الدقيقة 16، وسجل لاعب السد خلفان إبراهيم هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 34، وانتظر السد حتى الدقيقة 79 ليسجل هدف الفوز عن طريق صانع ألعابه البرازيلي تاباتا.

وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني وخلف الهلال الاول بفارق نقطة، وعاد الأهلي الإماراتي الى الأخير برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن سبهان الايراني.

وفي مباراة هامشية، فاز لخويا القطري على تراكتور تبريز الايراني بهدف مقابل لا شيء، لكن الفريق القطري فقد فرصة التأهل منذ الجولة الماضية لمصلحة العين الاماراتي والاتحاد السعودي.