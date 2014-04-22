العين يؤكد صدارته بالتعادل مع الاتحاد

تعادل الاتحاد إيجابياً بهدف لهدف مع مضيفه العين الإماراتي في المباراة التي احتضنها استاد هزاع بن زايد ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا، ليصل الفريق السعودي للنقطة العاشرة وبفارق نقطة وحيدة عن العين.

وبدأت المباراة قوية ونجح أصحاب الارض بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق مدافع الاتحاد منصور شراحيلي الذي حول عرضية عمر عبدالرحمن برأسه في مرمى فريقه، وفي الدقيقة 36 نجح الاتحاد بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه عبدالرحمن الغامدي بنجاح في مرمى العين.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة على نفس طريقة الشوط الأول مع أفضلية نسبية قليلة للاتحاديين في أجزاء من فترات الشوط، ولم يشهد فرص تسجيل حقيقية، عدا فرصة خطيرة عبدالرحمن الغامدي من الاتحاد لكنه سددها بعيداً عن المرمى بعد أن راوغ الدفاع الاماراتي، فيما أضاع أساموا جيان كرة بالدقائق الأخيرة أمام مرمى فواز القرني بلعبة أكروباتية جانب المرمى الأصفر.

ويأمل العين والاتحاد في تجنب مواطنيهما الجزيرة والشباب اللذين يلتقيان غداً في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، وفي حال نجح الشباب في المحافظة على صدارته فإنه سيلاقي مواطنه الاتحاد في الدور ثمن النهائي وسيلعب العين أمام مواطنه الجزيرة في ذات الدور.