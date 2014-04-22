أنيلكا يتسبب بتغريم ساجبو 15 ألف جنيه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، تغريم يانيك ساجبو لاعب هال سيتي 15 ألف جنيه إسترليني بعد تعليقه عبر تويتر عن إشارة عدائية.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهاماً في أبريل الجاري لساجبو لاعب ساحل العاج المولود في فرنسا بعدما نشر صورة لنيكولا أنيلكا وهو يقوم بإشارة عدائية وكتب عليها "أسطورة".

وقال الاتحاد بموقعه على الإنترنت: "الاتحاد الإنجليزي اعتبر أن التعليق يعد خرقاً واضحاً للوائح التي تحظر استخدام أي إشارة للعرق أو الدين أو المعتقدات".

وتعرض ساجبو (25 عاماً) لتحذير من تكرار ذلك في المستقبل وأصبح ملزماً بحضور دورة تعليمية إجبارية. ويحق للاعب استئناف العقوبة.

وعُوقب أنيلكا مهاجم منتخب فرنسا السابق بالإيقاف 5 مباريات بداعي توجيهه إشارة عدائية احتفالاً بهدف سجله لويست بروميتش ألبيون في ديسمبر الماضي. وانفصل اللاعب عن النادي بعد ذلك.