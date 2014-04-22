جماهير الهلال تحدد المصير!

والموسم الرياضي يلفظ أنفاسه الأخيرة تتطلع خمسة أندية لحفظ ماء الوجه أمام جماهيرها بعد أن طارت الطيور بأرزاقها وأصبح التنافس فقط على كأس محلي واحد وبطاقة تأهل آسيوية والتي يطمح لنيلها فريق الهلال بعد أن فاز بها الاتحاد والشباب الأسبوع الماضي.

ولعل موقعة الليلة للسفير الأزرق أمام سباهان الإيراني هي الأكثر اهتماماً لأسباب عدة أبرزها مصير الفريق الأزرق سيكون مرتبطًا بحال الفريق في تلك المواجهة سواء كانوا لاعبين محليين أو أجانب أو أجهزة إدارية وفنية بل الأمر سيطال أكبر من ذلك فالإدارة الهلالية ستكون تحت الضغط وستعمل ما بوسعها لتجاوز هذا الاختبار العنيف الذي سيحدد مصيرها أمام الجماهير المترقبة لما يحدث ولعل مساهمة الراعي الرسمي للنادي بمنح الجماهير الفرصة لدخول مباراة الثلاثاء مجاناً تأتي من باب الفزعة في هذا اليوم العصيب!

وجمهور الهلال من المؤكد أنه سيحضر لمعايشة المصير الأخير وحتى لايجد مسيرو الفريق عذراً في حالة الإخفاق والخروج من هذا الموسم خالي الوفاض والمعطيات نشير إلى أن الفريق الهلالي مؤهل لتجاوز المنعطف شريطة الاستمرار على نهج الأداء الذي كان عليه الفريق أمام أهلي الإمارات من ناحية الانضباط التكتيكي والعطاء والروح القتالية مع الأخذ بالاعتبار أن نصف الفريق سيعود بعودة الثنائي الخطير ياسر وناصر وهذا من أبرز دوافع تفاؤل أنصار الهلال وجماهير الوطن عامة تأمل بتأهل ثلاثة فرق إلى دور ال16 آسيوياً بعد خروج الفتح الذي شارك بخبرة متواضعة فغادر دون أن يترك أي بصمة ولذلك حديث طويل سنناقشه مستقبلاً بإذن الله.



* نقاط خاصة

- كسب الأهلي ذهاب الكأس الكبير ولكن في الإياب سيكون للعميد كلمة مختلفة وربما رد اعتبار وحضور لافت توقع شخصي!

- يحسب لإدارة النادي الأهلي تميزها عن الأندية الأخرى بشمولية البطولات وفي مختلف الألعاب ومن باب الإنصاف الأهلي هو النادي الشامل والأفضل لهذا العام.

- تضافرت جهود رابطة المحترفين والشركة الراعية لدوري الدرجة الأولى فجاءت مسابقة (ركاء) مثيرة للغاية وتوجوا ذلك بحفل ختامي رائع حمل في طياته روعة التنظيم الممزوج بالوفاء والتقدير فشكراً لمن كان خلف ذلك وخاصة الثنائي سلمان المالك وأحمد العقيل .

- عبدالعزيز الجبرين (خانته) الشجاعة فتوارى عن الأنظار وخسر أشياء كثيرة وكان جديراً أن يتعامل باحترافية ويواجه الجميع بمبدأ لايتغير مهما كانت الإغراءات !!

الكلام الأخير

الحرية نرددها ونطالب بها ولكن لا نعرف حدودها ولذلك تنزع منا بإرادتنا



*نقلا عن الرياض السعودية

