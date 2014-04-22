غوارديولا: أتمنى مشاركة رونالدو

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق بايرن ميونيخ الالماني، الثلاثاء، أنه يتمنى أن يلحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، بمباراة ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تجمع بين الفريقين الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال غوارديولا: "أتمنى أن يشارك رونالدو في المباراة، هذه المباراة تلعب من أجل الجماهير وهي من تريد أن تراه يلعب".

وعبر المدير الفني للفريق الألماني عن إعجابه الشديد بفريق ريال مدريد، قائلاً: "يتعاقدون دائماً مع لاعبين يجيدون الركض بشكل كبير، لا أعرف كيف يقومون بذلك، في الماضي كان لديهم لاعب واحد فقط يركض كثيراً، ولكنهم الآن يملكون أربعة لاعبين يتمتعون بنفس الميزة أمثال دي ماريا وبنزيمه وجاريث بيل وكريستيانو، الذين لديهم القدرة على غلق جميع المساحات في الملعب".

وقلل غوارديولا من أهمية الإحصائية التي أشارت إلى عدم خسارته مطلقاً على ملعب سانتياغو بيرنابيو عندما كان مديراً فنياً لبرشلونة، حيث قال "إنها مجرد إحصائية، الظروف الآن أصبحت مختلفة والفريق هذه المرة مختلفا أيضاً، إذا أردنا تحقيق نفس النتيجة يجب علينا أن نؤدي المباراة بشكل رائع".

وأشاد المدير الفني الكاتالوني بالعمل الذي يقوم به نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، قائلاً: "أشعر بأنه طور من أداء الفريق، كل المدربين يحتاجون إلى الوقت في البداية، دائماً ما يتمتع ريال مدريد بميزة خاصة، فهو منافس قوي بصرف النظر عن مجموعة اللاعبين الذين يملكهم بين صفوفه".

وطالب غوارديولا من لاعبيه أن يتحلوا بالروح العالية، التي بدونها لن يتمكنوا من عبور عقبة ريال مدريد والمرور للدور النهائي من البطولة للحفاظ على لقبها الذي حصلوا عليه العام الماضي. وقال: "أنا سعيد بفوز الفريق في المباراة الأخيرة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، لم نلعب جيداً ولكننا استعدنا الروح القتالية العالية، لن نمر إلى النهائي بدون التحلي بالإصرار، حتى لو لعبنا بشكل جيد".

وأشار إلى الفوارق الثقافية بين ألمانيا وإسبانيا قائلاً: "هناك الأمور تبدو أكثر هدوءاً بين المباريات، ولكن العكس تماما يحدث هنا، فالمباريات يعقبها حالة من الجدل العنيف، ربما يكون هذا بسبب اختلاف الثقافات بين البلدين، في ألمانيا لا يوجد الكثير من الصحف أو البرامج الرياضية، وسائل الإعلام تتحدث عن المباريات في حدود ضيقة على خلاف ما يحدث هنا تماما".

ورد غوارديولا على سؤال حول رأيه عن الحالة الفنية السيئة التي أصبح عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأسابيع الأخيرة قائلاً: "من الصعب عليّ التحدث عن برشلونة". وأضاف "أنا متواجد هنا من أجل مباراة قبل النهائي، لا أريد أن أقحم نفسي في أمور أخرى، رأيي في ميسي لن يتغير، وإعجابي به ليس له حدود فأنا لم ولن أرى في حياتي لاعباً مثله".