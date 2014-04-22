دلهوم: تركتُ النصر بسبب "الدكة"

اعترف الجزائري مراد دلهوم، لاعب النصر، بأنه قرر مغادرة صفوف بطل الدوري السعودي بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب مباريات الفريق منذ انتقاله إلى الرياض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال دلهوم لصحيفة "الهداف" الجزائرية: "أردت الرحيل عن النصر بسبب وجودي احتياطياً، وهذا أمر لا يناسبني، فأنا كنت عنصراً أساسياً في مباريات وفاق سطيف، وهذا الأمر لا يناسبني".

ولا يعتبر الدولي الجزائري تجربته بصفوف النصر فاشلة، ويؤكد أنه تعرف إلى أجواء مختلفة، ويقول: "لا فرق بين السعودية والجزائر من ناحية المستوى الفني، وكذلك الإداري داخل الأندية، لكن ربما يكون الفارق الوحيد بيننا في البنية التحتية".

وحضر دلهوم للنصر بديلاً عن البرازيلي رافاييل باستوس في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لم يلعب سوى 106 دقائق، منها مباراة كاملة وحيدة أمام العروبة، فيما حل بديلاً بمباراة الهلال التي خسر فريقه فيها بـ4-3، وبقي خارج القائمة في أغلب مشوار النادي العاصمي نحو لقب الدوري.