ردود أفعال متباينة حول إقالة مويس

حمّل غاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، اللاعبين الحاليين مسؤولية إخفاق الفريق، ووافقه دوايت يورك، المهاجم الذي اشترك مع الفريق الذهبي ليونايتد أواخر التسعينات الميلادية، فيما اعتبر لاعبا ليفربول جيمي كاراغر ريدناب أن مويس سبب فيما حدث لبطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال نيفيل، الدولي الإنجليزي السابق: "يجب أن يتحمل اللاعبون مسؤولية هائلة. إنهم من ينزلون إلى أرض الملعب. طيلة 18 عاماً قضيتها في يونايتد لم أخرج أبداً بعد هزيمة لأقول إن المدرب هو السبب.. دائماً السبب هم اللاعبون". وتابع: "لا شك في أن الموسم كان سيئاً وأن النتائج كانت ضعيفة. كمشجع لم أستمتع بالمشاهدة. أنا واثق أن مويس لم يتستمع كذلك".

ويقول جيمي كاراجر المدافع السابق في ليفربول: "هذا موسم كارثي. كان لا مفر منه. هذه الأشهر السبعة كانت سيئة لكن مويز أدى عملاً جيداً مع إيفرتون وبريستون. سيعود كمدرب".

وحمّل دوايت يورك المهاجم السابق ليونايتد لاعبو الشياطين الحمر المسؤولية، وقال: "كانت خيبة أمل كبيرة بسبب عدم الدخول في المنافسة على لقب الدوري الإنجيلزي والخروج من دوري الأبطال للموسم القادم، اللاعبون يتحملون اللوم أيضاً".

واعتبر جيمي ريدناب، لاعب الوسط السابق في ليفربول، أن مويس كان السبب الرئيس لإقالته من تدريب اليونايتد، وقال: "الناس يقولون إن يونايتد لا يقيل مدربين. مانشستر يونايتد لا يقيل مدربين. يوجد سبب واحد لماذا لم يتجه يونايتد لإقالة أي مدرب في آخر 26 عاما لانه كان لديه الأفضل (اليكس فيرغسون). لم يكن النادي بحاجة الى ذلك مطلقا. وإلا كان سيفعل مثل الآخرين وربما كان استعان بتسعة أو 10 مدربين".