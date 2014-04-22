موسم الهلال معلّق بشباك سبهان

يدخل فريق الهلال السعودي منعطفاً حاسماً في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف فريق سبهان أصفهان الإيراني على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، وفي نفس المجموعة يحل الأهلي الإماراتي ضيفاً على السد القطري.

وتملك جميع فرق المجموعة حظوظاً، فكل فريق يكفيه الفوز في هذه الجولة لإعلان تأهله رسمياً، أما في حالة التعادل فإن الفرق ستدخل في حسابات معقدة، فالهلال صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط في حالة تعادله مع سبهان صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي سيخرج رسمياً وسيتأهل الأخير، وأقل الفرق حظوظاً السد الذي يحتاج إلى الفوز على الأهلي شريطة عدم تعادل الهلال وسبهان لأن تلك النتيجة ستؤهل الفريق الايراني.

وتنفس مدرب الهلال السعودي سامي الجابر الصعداء بعودة ثنائي خط المقدمة ياسر القحطاني وناصر الشمراني اللذين غابا عن المشاركة في مباراة الأهلي الإماراتي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى العودة القوية لمدافعه الكوري الجنوبي كواك بعد تعافيه من الإصابة، وأيضاً تأكد مشاركة الإكوادوري كاستيللو الذي أنهى برنامجه اللياقي، وسيغيب البرازيلي نيفيز بسبب الإصابة وتأكد غياب نواف العابد لذات السبب.

وفي المقابل فإن سبهان يأمل في تكرار فوزه ذهاباً أو الخروج بنقطة التعادل لضمان تأهله، ونجح الفريق الإيراني في قلب النتيجة على الهلال في مباراة الذهاب بعد أن كان خاسراً 2-1 قبل أن ينجح في الخروج بثلاث نقاط ثمينة.

وفي قطر يسعى السد حامل اللقب موسم 2011 إلى استعادة توازنه في البطولة حينما يستضيف فريق الأهلي الإماراتي بطل الثنائية في الإمارات.

وتلقى السد خسارتين ثقيلتين في الجولتين السابقتين أمام سبهان 4-صفر وأمام الهلال 5- صفر، بعكس الأهلي الإماراتي الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حسمه للقب الدوري قبل نهايته بثلاث جولات، بالإضافة إلى تحقيقه بطولة الكأس قبل ثلاثة أيام بفوزه على الجزيرة 2-1 في النهائي.

العين والاتحاد.. لقاء صدارة

وضمن مباريات المجموعة الثالثة يستضيف العين الإماراتي نظيره الاتحاد السعودي، ويلعب تراكتور الإيراني أمام لخويا القطري.

وحسمت أمور التأهل رسمياً في هذه المجموعة لصالح العين والاتحاد اللذين سيلعبان اللقاء لحسم الصدارة.

ونجح فريق العين في خطف التأهل بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة على مضيفه لخويا القطري بخماسية نظيفة ليتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن الاتحاد الثاني الذي تأهل بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي على فريق تراكتور الايراني بثنائية نظيفة.