أبطال آسيا: سيول وهيروشيما ينتقلان للدور الثاني

حجز إف سي سيول الكوري الجنوبي وسانفريشي هيروشيما الياباني، بطاقتي المجموعة السادسة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوز الأول على ضيفه يكين غوان الصيني 2-1 والثاني على سنترال كوست مارينرز الأسترالي 1-صفر اليوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة.

وفي المباراة الأولى، ضمن إف سي سيول صدارة المجموعة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي والثالث في ست مباريات، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، ليضرب موعدا في الدور ثمن النهائي مع كاواساكي فرونتال الياباني الذي حل ثانيا في المجموعة الثامنة.

وتقدم الفريق الكوري الجنوبي على ضيفه الصيني بهدفين نظيفين، سجلهما كانغ سيونغ-جو وجو تاي يون، قبل أن يقلص يانغ يو الفارق لبكين غوان، دون أن يجنبه الهزيمة الثانية.

وودع بكين غوان الذي لم يحقق سوى فوز واحد مقابل ثلاثة تعادلات، البطولة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إف سي سيول، وثلاث نقاط عن سانفريشي هيروشيما الذي نال البطاقة الثانية بعد أن حقق فوزه الثاني، وجاء على حساب سنترال كوست مارينرز الأسترالي، بفضل هدف سجله تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 72 من المباراة التي أكملها الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد برنت غيرفيث.

وسيتواجه سانفريشي في الدور ثمن النهائي مع فريق أسترالي آخر متمثل بوسترن سيدني واندررز بطل المجموعة الثامنة.

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في السادس والسابع من الشهر المقبل، والإياب في 13 و14 منه.