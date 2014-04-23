أبطال أوروبا: تعادل سلبي بين أتليتكو وتشيلسي

فرض الأسلوب الدفاعي لتشيلسي التعادل دون أهداف على مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. واعتمد جوزريه مورينيو مدرب تشيلسي على الدفاع المتكتل وقلص المساحات التي يحبها أتليتيكو متصدر الدوري الإسباني ليحرمه من خلق الفرص في معظم أوقات المباراة.

وأصيب بيتر شيك، حارس مرمى تشيلسي، أثناء محاولة إبعاد الكرة عن مرماه بعد نحو ربع ساعة فقط من البداية ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وشارك الحارس الأسترالي مارك شوارزر بدلاً من شيك وساعد تشيلسي بطل أوروبا 2012 على الحفاظ على نظافة شباكه قبل استضافة مباراة الإياب يوم 30 أبريل الجاري.

وعاد فرناندو توريس، مهاجم تشيلسي، للعب ضد ناديه القديم أتلتيكو لكنه بدا هادئاً في معظم فترات المباراة في ظل لجوء زملائه للدفاع من وسط الملعب، لكن وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق توغل توريس قبل أن يتعرض لخطأ على حافة المنطقة سددها البرازيلي لويز خارج المرمى.

وأفلت دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو، من رقابة دفاع تشيلسي في اللحظات الأخيرة بعد خروج جون تيري مصاباً ووضع الكرة برأسه من مدى قريب نحو المرمى لكن الحارس شوارزر أمسكها.

وهذه أول مباراة بين تشيلسي وأتلتيكو منذ فوز الفريق الإسباني -1 على منافسه الإنجليزي على لقب كأس السوبر الأوروبية 2012.

ويستضيف ريال مدريد منافسه بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب في المباراة الأخرى بذهاب الدور قبل النهائي.