أهداف مضحكة بالكرة السعودية

حفلت المسابقات السعودية هذا الموسم بالعديد من الأهداف الرائعة والقاتلة في أوقات الحسم، لكن خمسة أهداف فقط كانت الأكثر إثارة للضحك والتعليقات الساخرة من غيرها بين متابعي كرة القدم السعودية بشكل عام.

هدف سلطان الدعيع بمرمى فريقه أمام النصر بنهائي كأس ولي العهد، لم يعادل الكفة بين الزرق وأصحاب القمصان الصفراء، بل إنه أجبر النصراويين على إيقاف احتفالاتهم ليعودوا إلى مقابلة أجراها بعد الدور نصف النهائي من ذات البطولة، ويبدأوا بعدها بإطلاق النكات على الشاب الموهوب.

ومن ركلة جزاء تسبب بها عماد الحوسني، بعد احتكاك مع اسماعيل داو لاعب الرائد، فقد الإفريقي أعصابه ولم يصدق ما حدث، وبدأ محاولاته المتعثرة لإقناع الحكم بعدم صحة قرار الأخير، لكنه طرد وسجل النصر الهدف الثالث، فيما بقي داو مادة للتندر طوال تلك الجولة.

وعقب غياب طويل عن شباك المنافس التقليدي، عاد ياسر القحطاني لهز شباك النصر بهدفين، لكن الهدف الثاني كان أكثرها أهمية، وتحديداً بعد أن خرج ياسر ليشرح كيفية تسجيل الهدف عن طريق كاميرا جوال محمول.

وتحول محمد عيد مادة دسمة لانتقادات النصراويين ونكات غيرهم، بعد أن تلاعب به عماد خليلي، وأحرز هدفه الثاني بمباراة النصر بدور ثمن النهائي من كأس الملك.

وأخيراً، لم يكتف الشبابيون بالضحك على هدفهم على النصر، بل أتبعوه في المباراة اللاحقة بهدف رافينيا الذي أخرج الهلال من البطولة، وتبدأ مقاطع الفيديو الساخرة بالانتشار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

