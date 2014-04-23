الحميداني: أوقفنا المهاترات.. فتأهلنا إلى ثمن آسيا

ربط محمد الحميداني، نائب رئيس نادي الهلال السعودي، تأهل فريقه إلى منتصف المشوار الآسيوي، بابتعاد الإدارة عن المهاترات الإعلامية في الأسبوعين الماضيين، مما جعل الفريق يجني ثمار الفوز على سيباهان الإيراني 1- صفر.

وقال الحميداني لـ"العربية نت"، إنهم تعمّدوا عدم الدخول في مهاترات تجرّ الفريق إلى خارج الملعب، بسبب استحقاق الفريق مباراة آسيوية مهمة، مشيرا إلى أنهم سيتبعون نفس النمط السابق خلال الأسبوعين المقبلين عندما يلعب الهلال في دور الستة عشر، بينما أكد النائب عدم قبولهم للإساءات الموجهة إلى الكيان الأزرق.

ووصف الحميداني مواجهة فريقه أمام ساباهان بالصعبة، إذ كانت هناك فرصة واحدة للتأهل وهي الفوز الذي تحقق عبر قدمي المهاجم ناصر الشمراني في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ويعتقد نائب رئيس النادي العاصمي أن أداء الفريق شابته بعض الأخطاء التكتيكية، وساهم ذلك في إهدار الفرص أمام المرمى الإيراني، وسيعالج الجهاز الفني الأخطاء التي برزت في المباراة الماضية.

ونالت جماهير الهلال نصيبا واسعا من مديح الحميداني الذي يرى أن دورها كان مؤثرا للغاية، من خلال امتلاء مدرجات ستاد الملك فهد الدولي بجانب عمل تيفو رائع نال استحسان الجميع. وأكد الحميداني مخاطبة إدارة الهلال، الشريك الاستراتيجي "موبايلي"، من أجل فتح أبواب الاستاد مجانا في إياب دور الستة عشر، في حال ملاقاة فريق خليجي أو إيراني.