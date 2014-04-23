الرويلي يؤكد صدارة الشباب.. ويضرب موعداً مع الاتحاد

ضرب الشباب السعودي موعداً مع مواطنه اتحاد جدة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، بعدما حافظ على صدارته بفوزه على مضيفه الجزيرة الإماراتي ٢-١ في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ورد الشباب الدين لفريق الجزيرة الذي فاز عليه ذهاباً في الرياض ٣-١، ونجح صانع ألعابه عبدالمجيد الرويلي في تسجيل هدفي الفوز للفريق بعد أن تقدم أولاً في الدقيقة ٣٥، ونجح فريق الجزيرة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٥٩ قبل أن يعود الرويلي ويسجل هدف الفوز للشباب في الدقيقة ٩٠.

ورفع الشباب رصيده إلى ١٥ نقطة في المركز الأول، وبقي الجزيرة على رصيده السابق ١٠ نقاط في المركز الثاني.

وسيلعب الشباب مع الاتحاد الذي حل ثانياً في مجموعته الثالثة، بينما سيلعب الجزيرة الإماراتي في الدور ذاته أمام مواطنه العين الذي تصدر مجموعته.

وضمن مباريات المجموعة فاز فريق الاستقلال الإيراني على مضيفه الريان القطري ٣-١ في مباراة هامشية لتحسين المراكز.

وسجل أهداف استقلال مهاجمه كيبي في الدقيقة "٥٤،٧٣"، واراش برهاني في الدقيقة ٦٠، وسجل هدف الريان الوحيد فهد البلوشي في الدقيقة ٨١.

ورفع الاستقلال رصيده إلى ٧ نقاط في المركز الثالث، بينما بقي الريان على رصيده السابق ثلاث نقاط في المركز الأخير.