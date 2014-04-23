الفتح يواصل الانهيار الآسيوي

فشل الفتح السعودي في تحقيق أول فوز له في دوري أبطال آسيا حينما خسر ٥-١ أمام ضيفه فولاذ الإيراني في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت نجاح فريق بونيودكور الأوزبكي في خطف بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على مضيفه الجيش القطري ٢-١.

وفي الأحساء، واصل الفتح مستوياته السيئة في دوري أبطال آسيا الذي يشارك به للمرة الأولى بتاريخه حينما خسر بنتيجة ثقيلة من أمام ضيفه فولاذ الإيراني الذي لم يجد صعوبة في الفوز في مباراة شهدت ثلاث ركلات جزاء لصالح فريق فولاذ.

ونجح الضيوف بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق مهاجمه البرازيلي لوتشيانو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق ٣٦ و٤٤، وشهدت المباراة طرد قائد الفتح حمدان الحمدان بعد تسببه بركلة الجزاء الثانية، وسجل هدف فولاذ الرابع لاعبه غلام رضا رضائي في الدقيقة ٨٠ الذي عاد وسجل الهدف الخامس لفريقه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ٩٠، وسجل هدف الفتح الوحيد لاعبه محمد الفهيد في الدقيقة ٦٣.

ورفع فولاذ رصيده إلى ١٤ نقطة في المركز الأول، وبقي الفتح على رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية، خطف فريق بونيودكور الأوزبكي بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على مضيفه الجيش القطري ٢-١.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة ١٣ عن طريق شافات سالوموف، ونجح فريق الجيش بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه محمد مونتاري في الدقيقة ٥٣ قبل أن يسجل مهاجم بونيودكور سالوموف هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة ٩٠+٤.

وكان فريق بونيودكور مطالباً بالفوز لكي ينجح في التأهل بعد أن تساوى الفريقان بالنقاط وبفارق الأهداف، إلا أن بونيودكور سجل ٧ أهداف مقابل ٦ أهداف للجيش لينجح في التأهل.

وسيواجه فريق فولاذ الإيراني في الدور ثمن النهائي فريق السد القطري، بينما سيلعب بونيودكور الأوزبكي أمام فريق الهلال السعودي في الدور ذاته.