الرائد يرد على " 72 ساعة" النصر: انتظروا "الاحتراف"

طلبت ادارة نادي الرائد السعودي من نظيرتها بالنصر، الانتظار حتى يوم الخامس من مايو المقبل، للرد على المهلة المقدمة من بطل الدوري السعودي بخصوص العرض الذي قدمه النادي الأصفر بخصوص ضم عبدالعزيز الجبرين، متوسط ميدان الأول، الذي يتنافس عليه قطبا العاصمة منذ أسبوعين، وذلك كون القضية منظورة حالياً بلجنة الاحتراف السعودية.



وبحسب مصادر رائدية، فإن اعضاء الشرف الذين حضروا الاجتماع الذي ضم ادارة النادي، انقسموا الى نصفين، حيث اقترح الأول الموافقة على عرض النصر الأعلى والاعتذار من الهلال كون هذه هي رغبة اللاعب، فيما طلب القسم الآخر التريث حتى صدور قرار لجنة الاحتراف السعودية بخصوص القضية، وهو القرار الذي أيدته ادارة الرائد.



وكانت ادارة النصر قد أمهلت الرائد، مدة 72 ساعة، للموافقة على بيع عقد عبد العزيز الجبرين، لاعب وسط الرائد، الذي أعلن مرارا رغبته بارتداء القميص الأصفر عبر وسائل الإعلام.

وحدد النصراويون يوم غد الخميس، كموعد انتهاء صلاحية العرض المقدم إلى صاحب الـ23 عاما، فيما لا تزال إدارة النادي القصيمي تماطل في عملية بيع الجبرين إلى النادي العاصمي مقابل 13 مليون ريال. حيث يرغب رئيس الرائد عبد العزيز المسلم بيع لاعبه إلى فريق الهلال المقدّر عرضه بثمانية ملايين ريال، بناء على اتفاقية تمت دون توقيع الجبرين نفسه، وهو ما اعتبرته لجنة الاحتراف لاغياً.