بايرن عقبة الريال قبل "العاشرة"

تتجه أنظار عشاق المستديرة اليوم إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد حيث يستقبل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب في ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيخوض ريال مدريد بطل المسابقة تسع مرات المباراة منتعشا من عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة بايرن الثالث في سجل الفائزين مع خمسة ألقاب آخرها الموسم الماضي على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند.

ويشارك ريال مدريد المتوج بين 1956-1960 و1966 و1998 و2000 و2002، في الدور نصف النهائي للمرة الخامسة والعشرين وهذا رقم قياسي والرابعة على التوالي، لكنه لم يتأهل إلى النهائي آخر ثلاث مرات بعد سقوطه امام مواطنه برشلونة (2011) وبايرن ميونيخ بالذات (2012) وبوروسيا دورتموند (2013).

وتواجه الفريقان آخر مرة في نصف نهائي 2012، ففاز بايرن ذهابا 2-1 ورد عليه ريال بالنتيجة عينها إيابا، لكنه خسر بركلات الترجيح 3-1، ليتأهل بايرن ويتذوق مرارة ركلات الترجيح أمام تشلسي الإنكليزي.

أما بايرن، حامل اللقب في 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، فيأمل أن يصبح أول فريق يحافظ على لقبه في النسخة الحديثة من المسابقة الأولى أي ابتداء من عام 1993 عندما تحول اسمها الى دوري أبطال اوروبا.

ويخوض بايرن نصف النهائي لرابع مرة في آخر خمس سنوات والسادسة عشرة في تاريخه بعد تخطيه مانشستر يونايتد الانكليزي في ربع النهائي، وذلك بعدما احتفظ بلقب الدوري الالماني للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه (رقم قياسي).

والتقى بايرن ميونيخ مع ريال مدريد 20 مرة في المسابقات الاوروبية كلها في المسابقة الاولى (فاز 11 وتعادل مرتين وخسر 7)، بينها خمس مواجهات في نصف النهائي، حيث تفوق بايرن في 1976 و1987 و2001 و2012 فيما خرج مدريد فائزا مرة يتيمة في 2000.

وعرف معسكر ريال ارتياحا كبيرا، بعد معاودة رونالدو تمارينه بشكل طبيعي الاثنين، ما يرجح مشاركته في المباراة.

وغاب رونالدو حامل الكرة الذهبية عن النادي الملكي منذ أوائل الشهر الحالي بسبب إصابة في ركبته اليمنى ثم في فخذه الأيسر، ما حرمه من المشاركة مع فريق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي في نهائي كأس إسبانيا التي توج بها ريال على حساب غريمه الازلي برشلونة (2-1)، إضافة الى مبارياته مع بوروسيا دورتموند الالماني (صفر-2 في اياب المسابقة القارية) وريال سوسييداد (4-صفر) والميريا (4-صفر) في الدوري.

من جهة أخرى، غاب عن تمارين الاثنين الويلزي غاريث بايل، صاحب هدف الفوز القاتل على برشلونة في نهائي الكأس، بسبب إصابته بالزكام، لكن يتوقع مشاركته الى جانب الفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو.

ويعتمد انشيلوتي بشكل كبير على رونالدو أفضل لاعب في العالم وصاحب 14 هدفا في موسم واحد في المسابقة حتى الآن بالتساوي مع الارجنتيني ليونيل ميسي (2011-2012 مع برشلونة) والبرازيلي جوزيه التافيني (1962-1963 مع ميلان).

وضمن الترسانة الهجومية لفريق العاصمة، يبرز الأرجنتيني انخل دي ماريا الذي كان عنصرا فاعلا في فترة غياب رونالدو، الى جانب لاعبي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش وتشابي الونسو، فسجل اللاعب السريع 11 هدفا و19 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

في الطرف المقابل، ستكون المباراة مناسبة لمدرب بايرن الإسباني الفذ جوسيب غوارديولا (43 عاما) لمواجهة ريال مدريد مجددا بعد الصراعات اللافتة أيام توليه الإشراف على برشلونة وقيادته الى 14 لقبا في أربع سنوات. ويتمتع غوارديولا بسجل جيد على ملعب سانتياغو برنابيو حيث فاز 5 مرات وتعادل 6 مرات مع برشلونة.

ويعتمد بايرن على الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي اريين روبن لاعب ريال السابق وطوني كروس وتوماس مولر وغيرهم من النجوم الكبار.

وقال كارل هاينتس رومينيغه هداف الفريق السابق واحد ابرز ادارييه راهنا في ظل سجن رئيسه اولي هونيس بسبب تهمة التهرب من الضرائب: "يجب ان نسجل هدفا واحدا على الاقل (خارج ارضنا قبل مباراة الإياب في ميونيخ الاسبوع المقبل)، هذا ما تعلمناه من مواجهات بوروسيا دورتموند مع ريال. يطلق علينا هناك "لا بيستيا نيغرا" (البعبع). يجب أن نظهر لهم ان البعبع قد عاد".

وحقق بايرن السبت الماضي فوزه الأول في آخر أربع مباريات في الدوري على حساب اينتراخت براونشفايغ الضعيف 2-صفر، بعد تراخيه إثر تتويجه التاريخي والذي شهد خوضه 53 مباراة متتالية من دون خسارة.

ورأى قائد الفريق فيليب لام أن فريقه يجب أن يكون في قمة مستواه ليقارع ريال مدريد: "سنظهر الأربعاء أننا جاهزون للمباريات الكبرى، لكن الحظوظ ستكون متساوية بنسبة 50-50".

ويعود الى تشكيلة الفريق البافاري حارسه الدولي مانويل نوير والظهير النمساوي دافيد آلابا الغائبين عن المباراة الأخيرة بسبب المرض.

