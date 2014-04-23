فيفا يرفع قرار الحظر عن برشلونة مؤقتاً

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الحظر عن نادي برشلونة الإسباني فيما يخص التعاقد مع لاعبين في الموسم المقبل، وجاء القرار الدولي مؤقتا بعد تظلم النادي إلى المحكمة الرياضية.

وأصدر الفيفا في الثاني من شهر أبريل الجاري قرارا بمنع برشلونة من التعاقد مع اللاعبين بسبب انتهاكات لوائح التعاقد مع لاعبين أجانب تحت 18 عاماً.

وقالت لجنة التظلمات بالفيفا إن إيقاف تنفيذ العقوبة سيبقى ساريا حتى يصدر القرار النهائي في هذه القضية، فيما أكد الفيفا أنه نظرا لأن القضية معقدة فإنه من غير المرجح أن يتم الفصل في عملية التظلم التي يمكن أن تتضمن تظلما إلى محكمة التحكيم الرياضية قبل بداية موسم الانتقالات في يوليو.

وقال الفيفا في بيان صادر اليوم: "لاري موسيندن رئيس لجنة التظلمات بالفيفا أخذ في اعتباره العقوبات المفروضة على النادي وطبيعة القضية المعقدة وبداية موعد الانتقالات في أول يوليو 2014".

وأضاف: "لجنة التظلمات بالفيفا لا يبدو أنها في موقف يجعلها قادرة على أن تتخذ قرارا في القضية الرئيسية بشكل مبكر بما يكفي، وبناء عليه يرى رئيس لجنة التظلمات بالفيفا أن التظلم الذي قدمه النادي يمكنه إيقاف تنفيذ العقوبة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري عوقب بطل إسبانيا من الدخول في سوق الانتقالات خلال فترتي انتقال متتاليتين، وفرضت عليه غرامة قدرها 450 ألف فرانك سويسري (نصف مليون دولار) بداعي مخالفته لوائح التعاقد مع لاعبين أجانب تحت 18 عاما.

وتعني هذه العقوبة أنه لا يحق لبرشلونة ضم أي لاعب حتى يوليو 2015.