قلة خبرة غيغز تمنعه من تدريب يونايتد

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن رايان غيغز، اللاعب الذي سيتولى تدريب مانشستر يونايتد لأربع مباريات، لن يبقى في المنصب للموسم المقبل، رغم إتمامه 23 عاماً بقميص الشياطين الحمر، وتحديداً منذ مطلع التسعينات في القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن مصادرها داخل أروقة بطل النسخة الماضية من الدوري الممتاز، أن أعضاء مجلس الإدارة يفكرون بتعيين مدرب مخضرم مثل يورغن كلوب أو كارلو أنشيلوتي أو لويس فان غال، لخلافة ديفيد مويس المدرب الذي تلقى خبر إقالته صباح أمس.

وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء مجلس الإدارة يقدرون العمل الذي قام به غيغز، وإخلاصه للقميص الأحمر خلال 23 عاماً مضت، واستيعابه لفلسفة النادي، إلا أنهم يرونه غير مناسب للمنصب بعد نهاية الدوري الإنجليزي، بسبب انعدام خبرته كمدرب.

وبعد مشوار ناجح الموسم الماضي تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، تولى مواطنه دافيد مويس المهمة، لكنه فشل بقيادة الفريق إلى مراكز متقدمة في الدوري، والخروج الأوروبي من ربع النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني.