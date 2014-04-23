مانشستر يونايتد يستدعي سكولز بعد اعتزاله

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي تعيين بول سكولز لاعب الفريق السابق كمساعد للمدرب المؤقت رايان جيجز، الذي ستولى تدريب الفريق خلفا للمقال ديفيد مويس.

وكتب النادي على موقع تويتر: "من الجميل أن نشاهد بول مجددا في مركز التدريب لمعاونة جيجز". فيما ستكون أول مهمة للثنائي المخضرم مباراة نوريتش سيتي ضمن الدوري الممتاز وسط تواجد اللاعب السابق نيكي بات.

وعمل سكولز (40 عاما) مع الجهاز الفني لفترة وجيزة بعد اعتزاله الأول عام 2011، وعرض مويس على سكولز دورا فنيا مطلع الموسم الجاري، ولكن اللاعب الأشقر رفض العرض.

وخاض سكولز مع يونايتد 718 مباراة، وسجل 155 هدفا محرزا لقب الدوري 11 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرتين فيما اعتزل سكولز اللعب نهائيا في نهاية الموسم الماضي للمرة الثانية.

وفي ظل معاناة الشياطين الحمر من تدهور في مستواهم تحت قيادة مويس الذي شغل منصب المدرب لمدة عشرة أشهر بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون، فإن ظهور مجموعة من أعضاء الفريق الذهبي للنادي أعطى دفعة معنوية مهمة، خصوصا مع ترابط جيجز وسكولز وجاري نيفيل ونيكي بات منذ عام 1992.