"هلالي سابق" ينتقد إدارة اليونايتد بعد إقالة مويس

اتهم أندريه كانتشيليسكس، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بعض لاعبي الشياطين الحمر الحاليين بأنهم سبب بتدهور مستوى الفريق، وأنهم لا يستحقون ارتداء قميص الفريق الإنجليزي الأكثر نجاحاً بإنجلترا.

وقال اللاعب الروسي السابق بتصريحات صحافية تعليقاً على إقالة ديفيد مويس وتولي رايان غيغز، زميله السابق تدريب الفريق:" لاعبو الوسط والدفاع ليست لديهم الإمكانية للعب في صفوف مانشستر يونايتد، كما أن هناك أمراً لا أفهمه، لماذا يبقى فيردناند ورافاييل وهما يقدمان المستويات الضعيفة التي لا تليق بهذا الفريق؟".

واعتبر اللاعب الذي ارتدى قميص الشياطين الحمر في الفترة الذهبية منتصف التسعينات الميلادية، أن إدارة النادي تسرعت بإقالة مويس، ويقول: "كان من المفترض أن يبقى مويس حتى نهاية الموسم المقبل حتى يكون الحكم على تجربته عادلاً، وأنا متأكد أن الإدارة لو فعلت ذلك لحقق مويس النجاح مع الفريق"، رغم اعترافه بأن المدرب الاسكتلاندي لا يملك ذات القدرات الشخصية والنفسية للتأثير على اللاعبين، مثل التي يملكها السير أليكس فيرغسون.

ولعب كانتشيليسكس 161 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، محرزاً مع الفريق 7 بطولات، منها بطولتا الدوري الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، قبل أن ينتقل للعب في صفوف ايفرتون وغلاسكو رينجرز والهلال السعودي حتى أعلن اعتزاله في عام 2006.