افتتاح "الجوهرة": مركبة فضائية تهبط على الأرض

أعلنت شركة أرامكو المشرفة على استاد الملك عبدالله بجدة بإجتماع تنسيقي بين المنظمين ووسائل الإعلام في فندق هيلتون بمدينة جدة، غرب السعودية، عن تفاصيل حفل افتتاح أحدث الملاعب السعودية مطلع مايو القادم.

وبعد 7 ملايين ساعة عمل، بات الاستاد الدولي جاهزاً، حيث سيكون حفل افتتاحه مستوحى من هبوط مركبة فضائية على سطح الأرض، ممزوجة بصور من التراث السعودي، وسط كرنفال غنائي سيشهد حضور السعوديين راشد الفارس وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر، وتحت إدارة 1000 متطوع تلقوا تدريبات خاصة على تنظيم الحشود المتوقع تهافتهم على حفل افتتاح الملعب الواقع شمال المدينة الساحلية.

وطبقاً لما أعلنته أرامكو، فإن التذاكر ستكون إلكترونية، وستشمل رقم موقف السيارة ورقم البوابة، فيما ستتولى شركات محلية وعالمية مهمة تقديم الوجبات الغذائية داخل الملعب للجماهير التي ستحظى بالإضافة للإعلاميين لاتصال إنترنت مجاني داخل الملعب، إضافة إلى تسهيلات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيتمكنون من الوصول إلى أي نقطة بالملعب من جميع البوابات.

وسيكون هناك 5 ستوديوهات تلفزيونية لوسائل الإعلام المرئية، وتم الاتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعوة جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي، والشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وغريغ دايك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحادات المحلية والقارية.

وطمأن مسؤولو أرامكو الجماهير المتخوفة من فايروس كورونا، مشيراً إلى أن اجتماعات عدة تمت بين الخدمات الطبية بالشركة ووزارة الصحة لحماية الجماهير من المرض، وأن تصميم الملعب يسمح بدخول الهواء وخروجه، وهو أمر غير موجود بكثير من الملاعب السعودية، كما سيكون هناك عيادات طبية متنقلة وثابتة داخل الملعب.

وبيّن مصدر مسؤول بأرامكو أن الشركة لم تتلق أي توجيه بخصوص دخول العائلات للملعب، مشيراً إلى أن الشركة ستتولى الإشراف على الاستاد لمدة لم تحدد بعد.