الاتحاد يطلب نقل مبارياته الآسيوية إلى "الجوهرة"

علمت "العربية نت" أن إدارة نادي الاتحاد السعودي ترغب في إرسال خطاب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لغرض نقل مباراة الفريق أمام الشباب من ملعب الشرائع في مكة إلى استاد الملك عبدالله بجدة.

ويلعب الفريق الاتحادي مباراته أمام الشباب ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وستلعب مباراة الذهاب في السادس من شهر مايو المقبل، فيما يخوض الفريقين مباراة الإياب في الـ13 من الشهر نفسه.

وتأتي رغبة الاتحاديين في نقل المباراة كون ملعب الشرائع يبعد عن نادي الاتحاد أكثر من ساعة ونصف الساعة، بينما يقع استاد الملك عبدالله على مقربة من مقرّ الفريق في حيّ التحلية بمدينة جدة، مع العلم أن افتتاح الاستاد سيكون في الأول من شهر مايو المقبل محتضناً نهائي كأس الملك.

وسيتواصل مسؤولو النادي مع المعنيين في اتحاد كرة القدم والملعب الذي يخضع لتشغيل وتنظيم شركة أرامكو لتحديد إمكانية إقامة المباراة على الملعب المسمى "الجوهرة"، وهو اسم أطلق عليه من قبل سكان المدينة.

إلى ذلك، أكد محمد السليمان، مدير الكرة في نادي الاتحاد، رغبة الفريق في اللعب باستاد الملك عبدالله، مشيراً إلى أن الفريق تعب كثيراً من كثرة التنقل بين مدينتي جدة ومكة للعب مبارياته، وقال لـ"العربية نت": "أمنيتنا أن تنقل مبارياتنا إلى استاد الملك عبدالله الجديد، تعب الفريق كثيراً من التنقل بين جدة ومكة، وأعتقد أن إدارة النادي لديها توجه قوي نحو طلب نقل مبارياتنا هذا الموسم إلى جدة".

ومضى السليمان في حديثه قائلاً: "طالما أنه سيتم لعب المباراة النهائية يوم الأول من مايو المقبل، فإنه ليس هناك مانع نظرياً في لعب مباراتنا الآسيوية أمام الشباب في السادس منه". وأضاف: "مع بداية الموسم المقبل سيتم تجهيز ملعبنا الخاص في النادي ليحتضن مبارياتنا غير الجماهيرية، هذا في حال عدم جاهزية الاستاد الجديد، وكذلك ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاحتضان مباريات الاتحاد".