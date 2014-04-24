السبيعي: الجبرين سينتقل لأعلى عرض

أكد عبدالله السبيعي، أمين عام نادي الرائد، أن ناديه يتمسك بالعرض الأعلى المقدم لضم اللاعب عبدالعزيز الجبرين، وأنهم قدموا خطاباً للجنة الاحتراف لاطلاعهم على الرد الذي أرسلته إدارة النادي القصيمي لإدارة النصر.

وقال السبيعي في برنامج "في المرمى": "نحن مؤتمنون على مصلحة نادي الرائد، وهذا يجبرنا على البحث عن العرض الأعلى المقدم لضم لاعبنا المميز عبدالعزيز الجبرين"، وتابع: "رئيس النادي متمسك بكلمته مع الهلال، لكن هذا يتعلق بمستقبل لاعب، ولا نستطيع إجباره على الموافقة على وجهة لا يريدها، لكنا سنجد حلاً مع اللاعب والأندية التي ترغب بخدماته".

وبيّن السبيعي أن الاتصالات عادت بين الرائد ولاعبه المتغيب منذ أسبوعين ويقول: "اتصل الجبرين بالرئيس عبدالعزيز المسلم، وشرح له الظروف التي دعته للتغيب، مبرراً ذلك بعدم رغبته وضع الرئيس بموقف محرج مع الهلاليين".

ونفى أمين عام الرائد أن يكون الخطاب الرائدي قد خفّت حدته تجاه النصر ويقول: "نحن نريد العرض الأعلى، وهذه رغبة اللاعب ونحن نريد الأموال لتسديد بعض ما علينا،" وأضاف: "إذا لم يتم بيع عقد الجبرين، فإن التعديلات الجديدة بنظام الاحتراف تضمن لنا الحصول على المبالغ تلك حتى بعد نهاية عقده"، مؤكداً أن موضوع الجبرين سيحسم بعد أن تنظر لجنة الاحتراف القضية المنظورة أمامها في الخامس من مايو.

ومن ناحية أخرى، ألمح سلمان المالك، مفاوض النصر الرئيس بقضية الجبرين، إلى أن العرض النصراوي المقدم سيكون أضعف في حالة انتهاء المهلة التي حددتها إدارة النصر لنظيرتها في الرائد.

وقال المالك بظهوره التلفزيوني مع ذات البرنامج: "سنجتمع مع رئيس نادي النصر، وسنرى كيف سنقدم العرض الجديد، إلا إذا رأى الأمير فيصل بن تركي خلاف ذلك، ونحن لدينا خط رجعة، رغم أننا جادون تماماً، لكن رئيس هيئة أعضاء الشرف ورئيس الرائد كانوا يتجاهلون عرضنا والتواصل بات معهم صعباً".

واستبعد المالك أن يكون النصر يلوي ذراع إدارة الرائد من خلال ضمان رغبة الجبرين باللعب لمصلحة فريقهم، وأوضح: "نحن رفعنا العرض لإدارة الرائد، ورئيس النصر قدم لنادي الرائد مبلغ مليون ريال، ونريد كل الخير للرائد".