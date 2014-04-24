بكنباور: البايرن مملّ.. وغوارديولا يرد: فخور بفريقي

أبدى الأسطورة الألمانية فرانتس بكنباور سعادته لخسارة بايرن ميونيخ من ريال مدريد الإسباني صفر – 1 ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا، فيما انتقد بيكنباور أسلوب المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقال بكنباور الرئيس الفخري للنادي الألماني لـ"سكاي" البريطانية: "لقد سهل بايرن الامور على دفاع مدريد، لقد افتقد للدينامية والضربة القاضية، ربما تفاجأ بايرن من طريقة لعب ريال. كانت احدى اجمل المباريات التي اشاهدها للريال، تم تغيير الإيقاع مثلما أرادوا وهاجموا بطريقة مفاجئة، ولو تقدموا بثلاثة أهداف لقتلوا المباراة".

وانتقد بكنباور طريقة استحواذ بايرن للكرة (نحو 75% في الشوط الاول) قائلاً: "الاستحواذ لا يعني شيئا عندما يحصل الخصم على الفرص الخطرة. كنا محظوظين لتقي هدفا واحدا فقط". وهذه ليست المرة الاولى ينتقد فيها بيكنباور طريقة لعب غوارديولا، إذ تخوف سابقا من إدخال الملل إلى جماهير النادي

من جانبه دافع غوارديولا عن تكتيكه في المباراة: "كلما كانت الكرة سريعة الى الأمام، كان رد مدريد أسرع نحو مرمانا، كانوا سريعين جدا في الهجمات المرتدة ولا يمكن ايقافهم، يملكون لاعبين كرة قدم وعدائين في الوقت عينه، لذا كانت مخاطرة أن نلعب معهم صعودا ونزولا".



وتابع أفضل مدربي العالم: "فخور بفريقي لأننا سيطرنا على الكرة، طلبت منهم اللعب بشجاعة واحترام لمن يشاهدنا وهذا ما فعلوا، أعرف من الصعب مواجهة ريال مدريد كلاعب ومدرب، وأندية كثيرة تخاف عندما تلعب هنا، لكننا اظهرنا شخصيتنا".



وعجز بايرن، حامل اللقب في 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، من احتواء هجمات ريال المرتدة التي أثمرت هدف للفرنسي كريم بنزيمة مطلع المباراة وعدة فرص خطيرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني انخل دي ماريا. وتلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إليانز آرينا في ميونيخ.