بلاتيني: منتهكو "اللعب النظيف" لن يستبعدوا من أوروبا

قال ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مقابلة الخميس، إنه لن يتم استبعاد أي نادٍ من البطولات الأوروبية الموسم القادم بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وسيبدأ العمل بقواعد اللعب المالي النظيف - التي تهدف لمنع الأندية من انفاق أموال تزيد على إيراداتها - الموسم القادم وتبلغ العقوبة القصوى للأندية التي تفشل في الامتثال لهذه القواعد الاستبعاد من البطولات الاوروبية.

وأبلغ بلاتيني صحيفة "لو باريزيان" في مقابلة نشرت في موقعها على الانترنت: "القرارات الأولى ستعلن في بداية مايو." وأضاف: "لكن اذا كنتم تتوقعون دماء ودموعاً فإنكم ستصابون بخيبة أمل. سيكون هناك بعض الأشياء الصعبة لكن لا استبعاد من البطولات الاوروبية".

وتم وضع هذه القواعد من أجل إيقاف الاندية التي تنفق ببذخ وتلك التي يمتلكها أثرياء مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من شراء طريقهم إلى النجاح.

وقال بلاتيني: "لا أستطيع الحديث عن فريق بعينه هذا ليس دوري. ولكني سأقول ببساطة إن نموذج باريس سان جيرمان المالي مميز وغير نمطي". وأضاف: "العقد مع هيئة السياحة القطرية مبتكر هذا كل ما سأقوله".

وتابع "لكن هل هو قابل للتطبيق؟ هل قيمة العقد صحيحة؟ هذه هي الإجابات التي يجب أن يقررها الخبراء".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد طالب في يناير الماضي 76 فريقاً لم يكشف عن أسمائهم بتقديم معلومات إضافية حول موقفهم المالي.

ويتم فحص هذه المعلومات من قبل لجنة مالية مستقلة في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ومن المنتظر أن تعلن قراراتها في الأسبوع الأول من مايو القادم، ويحق للجنة رفض القضية أو إبرام تسوية مع النادي او إصدار تحذير او تغريم النادي ما قد يصل الى 100 ألف يورو.

وإذا فشلت اللجنة في إبرام تسوية مع النادي يتم تصعيد الأمر إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي يمكن أن تصدر عدداً من الأحكام تتراوح بين توجيه تحذير إلى الاستبعاد من البطولات الاوروبية أو سحب ألقاب.

ويمكن للجنة التأديبية أيضاً خصم نقاط من النادي او تجميد مستحقات النادي من البطولات الاوروبية او حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد في البطولات الاوروبية ولكن لا يمكنها منع النادي من شراء لاعبين.