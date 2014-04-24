جاري نيفيل: إقالة ديفيد مويس غير لائقة

أكد جاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، أن لاعبي الفريق فقدوا تماما الثقة تحت قيادة المدرب ديفيد مويس وقدموا كرة قدم سيئة لكن إقالة المدرب أظهرت "عدم لياقة" – حسب ما وصفه - وقال نيفيل لـ|"سكاي سبورتس" التلفزيونية: "أنا مقتنع بضرورة منح المدربين فترة كافية من الوقت وأعتقد أنه من الضروري السماح لهم باستكمال عملهم، فكرة توقيع عقود مدتها أربعة أو ستة أعوام مع شخص ثم إقالته بعد عشرة اشهر غير ممفهوم".



وخاض نيفيل 400 مباراة مع يونايتد في مسيرة عامرة بالألقاب تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرجسون وشدد أن عمل المدربين اختلف كليا عن أيامه الأولى في الملاعب، وأضاف: "إنه عالم مختلف عما شهدته في الثمانينات، حين حصل المدربون السابقون (ديف ورون وأتكينسون وفيرجسون) على وقت كاف في وقت صعب، لم يعد يحدث هذا الآن، هذا أحد الأشياء التي لا أحبها اللعبة حالياً، تتم إقالة المدربين بعد 12 شهر فقط".



ويعتقد الظهير الأيمن، أن هناك عدم لياقة تجري في طريقة التعامل مع المدربين، ويبدو أنها تسبب ضغوطا، حيث يحصل المدربون على رواتب عالية نظير ذلك، لكن الآن المدرب ينال قدرا كبيرا من السخط والإهانة، رجال محترمون تتم إقالتهم هكذا ببساطة ويلقى بهم خارجاً.



وفتح نيفيل النار على لاعبي اليونايتد قائلاً: "قضيت مع اليونايتد 18 عاما ولم أشاهد اللاعبين يهربون من تحمل المسؤولية، عندما نخرج من الهزيمة لم نقول إن المدرب السبب، اللاعبون دائما هم السابق وعليهم تحمل المسؤولية في كرة القدم.