سكولاري: زوجتي لا تعرف تشكيلة السامبا

قال لويس فيليبي سكولاري، مدرب منتخب البرازيل، الخميس، إنه يعرف بالفعل القائمة النهائية للاعبيه الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا العام، وإنه اختار أربعة قادة للفريق هم تياغو سيلفا وديفيد لويس وجوليو سيزار وفريد.

وأضاف سكولاري في مؤتمر عن علم النفس وكرة القدم في جامعة ساو جوداس البرازيلية: "ليس لديّ شكوك. ولكن يجب الانتظار حتى انتهاء بطولات الدوري، لا تعلم أبداً ما يمكن أن يحدث."

وقال سكولاري إنه لم يبلغ بعد اللاعبين الذين اختارهم للتشكيلة وعددهم 23 لاعباً، وأكد أيضاً أن مساعده كارلوس البرتو بيريرا لا يعلم القائمة أيضاً.

وقال سكولاري: "الأمر لن يكون سراً إذا عرفه اثنان حتى لو كانت زوجتي هي الشخص الثاني"، وأضاف: "لن تجدوا أي مفاجآت، إذا وضع كل منكم قائمته سيكون هناك 22 اسماً صحيحاً".

وتسعى البرازيل للفوز باللقب العالمي السادس والأول على أرضها في البطولة التي تقام في يونيو ويوليو المقبلين.