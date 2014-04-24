طبيب نفسي يقود ليفربول نحو اللقب الإنجليزي

أثار الأورغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إعجاب الجميع في الموسم الجاري بعد تسجيله 30 هدفاً في بطولة الدوري وتربعه على عرش الهدافين.

وعرضت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تقريراً عن المثير سواريز، فبعد تعرضه إلى الإيقاف 8 مباريات وتغريمه 40 ألف باوند إثر اتهامه بتوجيه إهانة عنصرية نحو الفرنسي إيفرا، مدافع مانشستر يونايتد، بجانب إيقافه 10 مباريات بعد حادثة "عضّ" إيفانوفيتش مدافع تشسيلي.

قاد الملقب بـ"آكل لحوم البشر" فرقة الريدز نحو صدارة الدوري الإنجليزي بـ80 نقطة وعلى بعد ثلاث جولات فقط تفصله عن اللقب الغائب عن خزائن الفريق الشمالي منذ 19 عاماً.

وكشفت الصحيفة الفرنسية سبب التغير الكبير في مستوى سواريز، إذ جلب مسؤولي ليفربول، دكتورا نفسيا يدعى (ستيف بيترز)، وانطلقت أولى جلسات ستيف عام 2012 فيما عالج الأخير سواريز وبقية زملائه.

وحدثت تغييرات كبيرة، فنية ونفسية على سواريز، وذلك نسبة لخضوعه للجلسات النفسية العلاجية، فيما ربط العديد بنجاح ليفربول بعد إسهامات الدكتور النفسي، لاستخدامه أساليب نفسية ومحفزات إيجابية ومعززات ساهمت في عودة الفريق نحو الطريق الصحيح.