طيران الإمارات: رعاية أهلي جدة ستعلن في مؤتمر صحافي

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـ"العربية نت" وجود مفاوضات مع شركة طيران الإمارات، من أجل وضع علامتها التجارية، على صدر القميص الأخضر. وجلس الأهلاويون على طاولة المفاوضات مع الإماراتيين منذ انتهاء عقد شركة الاتصالات السعودية (STC) نهاية الموسم الماضي.

ويطمع مسؤولو النادي الجداوي في مبلغ لا يقلّ عن 45 مليون ريال سعودي سنوياً (12 مليون دولار أميركي) من عقد الرعاية الإماراتية. فيما كان الشريك الاستراتيجي السابق STC يدفع مبلغ 42 مليون ريال سنوياً ويتضاعف المبلغ إلى 50 مليون ريال حال تحقيق الفريق لبطولة في الموسم.

من جانبه رفض حاتم عمر، مدير العلاقات العامة في طيران الإمارات، تأكيد المفاوضات مع النادي الأهلي السعودي قائلاً: "لا أستطيع تأكيد الخبر أو نفي هذا الخبر، لا يمكن استبعاد المفاوضات نهائياً، وحسب معلوماتي لا توجد اتصالات في المنطقة، إذا تمّ الموضوع بشكل رسمي سيعلن ذلك في مؤتمر صحفي ويكشف عن تفاصيله لوسائل الإعلام".

وفي حال اتفاق الأهلاويين مع شركة الطيران سيكون الفريق السعودي أول ناد عربي ترعاه طيران الإمارات التي تملك عقود رعاية مع فريق آرسنال الإنجليزي مقابل 150 مليون يورو، فيما بدأت رحلتها الاستثمارية مع الأندية الأوروبية في شهر يناير عام 2001، مقابل 40 مليون دولار لثلاثة اعوام، وقال رئيس النادي اللندني آنذاك كين بيتس أن عقد الرعاية سيساهم في تحسين صورة الفريق.

وسبق أن أقنع الإماراتيون سيلفيو بيرلوسكوني عام 2010، بوضع اسم الشركة على قمصان فريق ميلانو الإيطالي مقابل 50 مليون يورو لمدة أربع سنوات وذلك لخروج الفريق من الأزمة المالية، بينما وافق فلورينتو بيريز بالتوقيع مع طيران الإمارات لرعاية ريال مدريد الإسباني حتى نهاية موسم 2018.