مدير كرة الاتحاد: عسيري جاهز للأهلي

أوضح محمد السليمان، مدير الكرة بنادي الاتحاد السعودي، أن المدافع أحمد عسيري سيكون جاهزاً لخوض مباراة الفريق أمام الأهلي الأحد المقبل على ملعب الملك عبدالعزيز في الشرائع ضمن إياب نصف نهائي كأس الملك.

وقال السليمان لـ"العربية نت": "الكابتن أحمد جاهز بنسبة تزيد عن 80% للمشاركة في مباراة الأهلي، ونصحه الطبيب بالراحة لمدة يومين إثر خروجه مصابا في مباراة العين ضمن الجولة الآسيوية الأخيرة، بإذن الله سيشارك ويساند زملائه في المباراة الحاسمة".

وتفاقمت إصابة عسيري (23 عاماً) أثناء مباراة الفريق الأصفر أمام العين في أبطال آسيا، حيث تعرض مفصل قدمه إلى تورّم كبير، ما دعا خالد القروني مدرب فريق الاتحاد إلى إخراجه وإشراك زميله راشد الرهيب بينما يحاول الجهاز الطبي من تجهيز أحمد بشكل لائق.

وشهد موسم 2011-2012، أول مباراة للمدافع الشباب، إذ سجل هدفا رأسيا في شباك التعاون ضمن افتتاحية الدوري السعودي فيما آلت النتيجة 5-3 للفريق الأصفر، بينما اعتبر المشجعون بداية اللاعب مشجعة.

واهتم نادي الشباب في الميركاتو الشتوي موسم 2014، بخدمات اللاعب المولود في الـ14 من شهر سبتمبر عام 1991. ولكن فضّل عسيري البقاء في النادي ليعتمد عليه الاتحاديون بعد اعتزال رضا تكر وتواضع مستوى حمد المنتشري وإصابة أسامة المولد المتكررة.