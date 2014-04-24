مرتضى منصور: شرط يمنع الجماهير المصرية دخول الملاعب

اقترح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، سن عقوبات مغلظة على جماهير كرة القدم المصرية، تصل ما بين سنتين إلى أربع سنوات في حال مخالفة المشجع للقوانين وذلك في خطوة للحد من شغب الملاعب.

وطلب منصور وضع ضوابط صارمة، مع تحديد أماكن وبطاقات خاصة لكل مشجع بالتنسيق مع روابط الأندية، وفي حال مشاغبة العضو، يتم الإلقاء عليه، فيما يريد رئيس الزمالك تطبيقها ابتداء من الدورة الرباعية التي تمثل المرحلة الأخيرة من الدوري المصري.



وجزم مرتضى أن فكرة الاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة غير مجدية، نظراً لأن الحراس الصناعيين لا يملكون صلاحيات كبيرة وسيضطرون إلى العودة للأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، وبالرغم من ذلك فإنه رحب بعودة الجماهير على اعتبار أنها ملح كرة القدم.



وأعلن رئيس الزمالك عبر نشرة الأخبار في قناة العربية، عودة اللاعب المصري إبراهيم صلاح إلى صفوف الفريق الأبيض، بعد خوض صلاح تجربة مع فريق العروبة السعودي الموسم الجاري.

